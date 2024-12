Trump anuncia que intentará poner fin a ciudadanía por nacimiento en EU

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump dijo en una entrevista, en la que habló del fenómeno de migración, que tiene en mente poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, además que tendría deportar a todos los migrantes indocumentados que residen en su país.

En la entrevista dada para “Meet the Press” de NBC, Dondal Trump explicó que el fin a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, principalmente para hijos de personas migrantes, se podría decretar mediante una acción ejecutiva.

🚨🚨 Donald Trump on meet the press. “ I don’t want to be breaking up families, so the only way you keep them together is to send them all back”! pic.twitter.com/J5wyppBjAS