Trump quiere tratar como terroristas a los cárteles de droga. AFP y Cuartoscuro

La posible designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas por el futuro presidente (en su segundo mandato), Donald Trump, podría activar mecanismos legales en Estados Unidos con amplias repercusiones. Bajo la Ley Contra el Terrorismo de 1996, esta clasificación permitiría el uso de la fuerza militar y otras medidas contra estas organizaciones.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Implicaciones legales de la Ley Contra el Terrorismo

La ley, firmada por el expresidente Bill Clinton, otorga al mandatario la facultad de utilizar “todos los medios necesarios” para combatir grupos terroristas que representen una amenaza para la seguridad nacional o los negocios de Estados Unidos, en este caso, el tema en cuestión son los cárteles.

Esto incluye la posibilidad de realizar:

Operaciones encubiertas: Acciones fuera del dominio público.

Acciones fuera del dominio público. Intervenciones militares: En casos donde la amenaza sea inminente y grave.

Además, la doctrina “unwilling or unable” (no dispuesto o incapaz) podría justificar la entrada de tropas estadounidenses en territorio extranjero, como México, si se considera que el gobierno local no tiene la capacidad o voluntad de enfrentar a los grupos designados como terroristas.

Consecuencias económicas y financieras

La designación como organización terrorista también habilitaría al gobierno de Estados Unidos a tomar control financiero de las estructuras económicas relacionadas con los cárteles. Entre las medidas destacan:

Congelación de activos: Instituciones financieras estarían obligadas a retener fondos y reportarlos al Departamento del Tesoro.

Instituciones financieras estarían obligadas a retener fondos y reportarlos al Departamento del Tesoro. Sanciones económicas: Restricciones a cualquier transacción financiera asociada a estos grupos.

Estas acciones buscan desmantelar las redes de financiamiento utilizadas por las organizaciones designadas (los cárteles como terroristas, por ejemplo) y limitar su capacidad operativa.

Implicaciones internacionales

Si esta designación se lleva a cabo, representaría un cambio significativo en la política de seguridad entre México y Estados Unidos. La posible intervención militar en territorio mexicano podría tensar las relaciones bilaterales y generar respuestas tanto diplomáticas como sociales.

No es la primera vez que ocurre

Ya en 2019, con Trump en su primer mandato, hubo un intento de hacer tal denominación, en aquellos días, durante una entrevista con el periodista Bill O’Reilly, el presidente electo señaló:

“Sabes que denominar [terrorista a un grupo] no es tan fácil. Tienes que pasar por un proceso, y estamos bien metidos en ese proceso”.

También enfatizó la gravedad del problema: “Estamos perdiendo a 100 mil personas al año (cifras hasta 2019) por lo que está sucediendo y lo que está viniendo desde México”.

Además, reveló que ofreció al expresidente, Andrés Manuel López Obrador, la posibilidad de que Estados Unidos interviniera directamente, sin embargo, tanto él, como el entonces canciller, Marcelo Ebrard, declinaron la oferta.

[ANTES DE IRTE, LEE: Trump asegura que declarará a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas]