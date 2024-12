El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump. AFP

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a la Unión Europea: si no reduce su excedente comercial mediante la compra de más gas y petróleo estadounidenses, podría enfrentar severos aranceles. A través de su red social Truth, el mandatario afirmó:

“Dije a la Unión Europea que debe llenar el enorme déficit con Estados Unidos comprando a gran escala nuestro petróleo y nuestro gas”. Trump agregó que, de no cumplir con esta exigencia, impondrá “aranceles al máximo”.

Esta declaración se enmarca en las reiteradas críticas de Trump hacia el déficit comercial de su país con diversas naciones, incluyendo miembros de la Unión Europea, Canadá, México y China.

Déficit comercial entre Estados Unidos y la UE

Según datos oficiales, en 2022 las importaciones de bienes de la UE hacia Estados Unidos alcanzaron los 553 mil 300 millones de dólares , mientras que las exportaciones estadounidenses hacia el bloque europeo fueron de 350 mil 800 millones de dólares , dejando un significativo déficit en bienes a favor de la UE .

No obstante, la Comisión Europea subrayó que este análisis no toma en cuenta otros elementos de la balanza comercial. Estados Unidos mantiene un superávit “sustancial” en el intercambio de servicios, un factor que, según el portavoz del organismo, no siempre es mencionado en los mensajes públicos.

Respuesta de la UE a las amenazas de Trump

Un portavoz de la Comisión Europea señaló que la Unión Europea está dispuesta a reforzar las relaciones comerciales con Estados Unidos, especialmente en el sector energético, para discutir intereses comunes.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, destacó en noviembre la posibilidad de incrementar la compra de gas natural licuado (GNL) estadounidense para sustituir el suministro proveniente de Rusia, en el marco de los conflictos energéticos derivados de la guerra en Ucrania.

Aranceles y su impacto global

Trump señaló que los aranceles serían una herramienta clave para equilibrar la balanza comercial y mejorar la posición económica de Estados Unidos. En una conferencia de prensa reciente, afirmó: “Nuestro país, ahora mismo, pierde con todos. Los aranceles harán rico a nuestro país”.

Además, el mandatario electo no limitó sus amenazas a la UE, ya que también mencionó la posibilidad de imponer aranceles generalizados a otros socios comerciales, incluidos Canadá, México y China. Estas podrían tener implicaciones en el comercio mundial, especialmente en sectores clave como la energía y los bienes manufacturados.

Un complejo comercial panorámico

En contraste con las tensiones entre Estados Unidos y la UE, este mes el bloque europeo alcanzó un entendimiento con el Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, para avanzar hacia un acuerdo comercial. Este pacto crearía una zona de libre comercio con 700 millones de consumidores, reforzando los lazos económicos entre ambas regiones.

Von der Leyen destacó que el acuerdo con Mercosur es un ejemplo de colaboración global en momentos donde predominan tendencias hacia el aislamiento, un comentario que los analistas interpretan como una alusión a las amenazas arancelarias de Trump.