Donald Trump nomina a Ronald Johnson como embajador de EU en México

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación de Ronald (Ron) Johnson como embajador de Estados Unidos en México. Johnson tendrá la tarea de colaborar con el próximo Secretario de Estado, Marco Rubio, para fortalecer las políticas de seguridad y prosperidad bajo el principio de “América Primero”.

Así lo informó el republicano en sus redes sociales:

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Dec 10, 2024, 8:12 PM ET )



I am pleased to nominate Ronald (Ron) Johnson to serve as the United States Ambassador to Mexico. Ron will work closely with our great Secretary of State Nominee, Marco Rubio, to promote our… pic.twitter.com/k2DGLuGIPN