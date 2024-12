Van en busca de Pie Grande y mueren en el bosque por frío

Dos hombres murieron de frío en un bosque del noroeste de Estados Unidos después de partir el día de Navidad para tratar de localizar al Bigfoot (Pie Grande), una criatura mitológica que, según la leyenda, seguiría oculto en parajes inhóspitos del país norteamericano.

Los dos hombres, de 37 y 59 años y residentes en Portlan, Oregon, desaparecieron el pasado miércoles tras adentrarse en el bosque de Gifford Pinchot, en el estado de Washington.

Después de tres días se búsqueda, los servicios de emergencia localizaron sus cuerpos ya sin vida el sábado.

Two Portland OR men died while searching for Bigfoot in eastern Skamania County, the local Sheriff’s Office told the media on 28 Dec 2024. The men, 59 and 37, were found dead in a heavily wooded area of the Gifford Pinchot National Forest after a 3-day search. ~ @CryptozooMuseum pic.twitter.com/Hy95JTZNNp