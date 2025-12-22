GENERANDO AUDIO...

Un autobús de pasajeros cayó a un barranco en Santa Elena, Medellín, Colombia, luego de perder el control en una curva. El accidente en Santa Elena, captado por una cámara de seguridad, dejó, al menos, 12 personas heridas, además de daños a vehículos y una vivienda cercana, de acuerdo con reportes de medios locales en Colombia.

Así ocurrió la caída del autobús en Santa Elena

De acuerdo con las imágenes de video, el autobús circulaba a exceso de velocidad cuando intentó tomar una curva pronunciada. La unidad no logró girar correctamente y terminó saliéndose del camino, cayendo directamente al vacío.

En el vehículo viajaban aproximadamente 25 personas, quienes resultaron afectadas por el impacto tras el accidente vial en Medellín.

Otro vehículo también fue alcanzado por el impacto

Medios locales informaron que el choque no sólo afectó el autobús. En las grabaciones se observa cómo una camioneta que circulaba delante fue alcanzada por el impacto, lo que provocó que el vehículo volcara sobre el pavimento.

En el vehículo afectado se presume que era transportado un poni, aunque hasta el momento se desconoce el estado del animal, según información preliminar.

Daños a una vivienda tras el accidente

El accidente en Santa Elena también provocó daños colaterales. Una casa ubicada a un costado de la vía sufrió afectaciones directas, ya que parte del techo y un balcón colapsaron en el momento del impacto.

Saldo preliminar de personas heridas

De acuerdo con reportes de medios locales, el saldo inicial es de 12 personas heridas, quienes fueron atendidas por servicios de emergencia. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

El hecho ha generado preocupación entre habitantes de la zona por las condiciones de la vía y la velocidad de los vehículos que transitan por el lugar.

