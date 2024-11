VIDEO: primera dama de Brasil insulta a Musk; él le responde

“¡Fuck you, Elon Musk!”. La primera dama de Brasil, Rosangela “Janja” da Silva, desató una polémica este sábado al insultar al multimillonario dueño de X y próximo integrante del gobierno de Donald Trump, a dos días de la cumbre del G20 en Rio de Janeiro.

Al intervenir de imprevisto en un panel sobre desinformación durante el G20 Social, “Janja” defendió la necesidad de reglamentar las redes sociales. En un momento, al parecer asustada por un ruido, mira hacia arriba y se agacha, riéndose.

“Creo que es Elon Musk”, dice. Y al levantarse agrega: “Yo no tengo miedo de ti, inclusive. ¡Fuck you, Elon Musk!”.

Un video corto con la intervención se difundió rápidamente por X, donde la etiqueta “Primeira Dama” se convirtió en uno de los temas más comentados.

En un comentario en la cuenta en X del portal Visegrad 24, Musk respondió con risas y la frase: “Ellos van a perder la próxima elección”.

🤣🤣



They will lose the next election