Dueños de mascotas en Shanghai recurren a psíquicos para comunicarse con sus animales

En Unotv.com te contaremos una curiosa historia que tiene que ver con los dueños de mascotas en la ciudad de Shanghai, que recurren a psíquicos para comunicarse con sus animales.

Los dueños de mascotas buscaron respuestas de adivinos y psíquicos en un evento de Halloween en Shanghai el pasado sábado 2 de noviembre para descubrir “si a su gato le gusta alguien con quien está saliendo o si su perro prefiere estar adentro en lugar de afuera”, dio a conocer Reuters.

Liu Jieni y su pareja no son ajenos a lo paranormal y han buscado conectarse con su husky de casi 10 años llamado Hamburger muchas veces antes con la ayuda de místicos.

Lu dijo el sábado que quería saber qué pensaba Hamburger sobre su enfermedad degenerativa crónica y cómo se sentía respecto a sus tratamientos médicos, que pueden ser una experiencia prolongada.

“Como nuestro perro está enfermo, le pregunté qué pensaba sobre su enfermedad. Porque la gente puede hablar y decirnos: ‘No quiero curarme. Quiero comer, quiero hacer lo que sea’. Pero nuestro perro… Como lleva mucho tiempo enfermo, (la lectura decía) no quiere hacerlo (curarse), pero como es muy obediente, lo soportará (por nosotros)”,

Es por eso que el dueño del perro dijo que esto lo pone triste, ya que su perro no quiere ir al hospital, según la lectura.

“Hacer este tipo de preguntas me pone triste porque en mi corazón sé que él (Hamburger) no sabe mucho, definitivamente no quiere recibir inyecciones ni ir al hospital”,

dijo Liu.