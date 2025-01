GENERANDO AUDIO...

Fabricantes de comida para mascotas bajo la lupa. Foto: Getty

Recién te acabamos de informar que identificaron por primera vez en EE.UU. un brote de gripe aviar H5N9, por lo que las alertas se encendieron; hoy, la comida para mascotas está bajo la lupa, pues la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, sigla en inglés) ha lanzado un llamado a las empresas que elaboran este tipo de comida para que tomen precauciones ante la gripe aviar.

¿Qué dice la FDA sobre la comida para mascotas y la gripe aviar?

A través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos le pidió a las compañías que se dedican a la elaboración de estos productos a volver a analizar sus planes de seguridad alimentaria, incluyendo al virus de la gripe aviar.

“Es necesario que los fabricantes de alimentos para gatos y perros que están cubiertos por la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria de la FDA Controles Preventivos para Animales (PCAF) y utilicen materiales no cocinados o no pasteurizados derivados de aves de corral o ganado (por ejemplo, carne sin cocinar, leche no pasteurizada o huevos sin pasteurizar), vuelvan a analizar sus planes de seguridad alimentaria para incluir el virus de la gripe aviar altamente patinógena (específicamente H5N1) como un peligro conocido o razonablemente previsible”, resaltó la FDA

Se pide volver a analizar la comida de mascotas. Foto: Getty

Recomendaciones de la FDA para evitar gripe aviar por comida para mascotas

Se debe desarrollar un plan de seguridad alimentaria

Este plan debe identificar y evaluar los peligros conocidos, o razonablemente previsibles, para cada tipo de alimentos animales fabricados, procesados, envasados o mantenidos en las instalaciones de quienes los hacen, para determinar si hay algún peligro que requiera un control preventivo

Las empresas deben identificar estos peligros en base a la experiencia, los datos de la enfermedad, los informes científicos y otra información

Estas compañías alimentarias animales deben evaluar la gravedad de la enfermedad o lesión a los seres humanos o animales, si se produce el peligro y la probabilidad de que se produzca el peligro en ausencia de controles preventivos

Deben llevar a cabo un reanálisis de su plan de seguridad alimentaria cuando la FDA determine que es necesario responder a nuevos peligros y desarrollos en la comprensión científica

¿Gatos y perros pueden enfermarse de gripe aviar, y por qué?

Sí. De acuerdo con la FDA, la información científica está evolucionando, y en este momento se sabe que el H5N1 se puede transmitir a gatos y perros cuando se comen productos de aves o ganado infectados (por ejemplo, leche no pasteurizada, carne sin cocinar o huevos sin pasteurizar) que no han sido sometidos a un paso de procesamiento capaz de inactivar el virus, como pasteurizar, cocinar o enlatar.

Un producto inadecuado puede complicar la salud de la mascota. Foto: Getty

¿Es peligrosa la gripe aviar en gatos y perros?

Los gatos, en particular, pueden experimentar enfermedades graves o la muerte por infección con H5N1

Los perros también pueden contraer H5N1, aunque suelen presentar signos clínicos leves y baja mortalidad en comparación con los gatos. En la actualidad, el H5N1 no ha sido detectado en perros en Estados Unidos, pero ha habido casos fatales en otros países

La FDA está rastreando casos de H5N1 en gatos domésticos y salvajes en California, Colorado, Oregón y el estado de Washington que están asociados con comer productos alimenticios contaminados.

¿Qué pasa si mi mascota tiene gripe aviar?

Primero que nada, cualquier enfermedad sólo puede ser diagnosticada por un especialista, por lo que si tu perro o gato comienza a presentar síntomas irregulares, o no actúa como de costumbre, debes llevarlo con el veterinario, para que sea él quien determine el padecimiento, así como el mejor tratamiento posible.