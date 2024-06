Así es como Alexa te ayuda a buscar a tu gato

Alexa te ayuda a buscar a tu gato. Foto: Shutterstock

En Unotv.com te diremos la manera en la que Alexa te puede ayudar a buscar a tu gato si no lo ves por ningún lado, mira el paso a paso.

Si tu gato es escurridizo o suele esconderse y no salir de algunos lugares recónditos, puedes usar a Alexa, siempre y cuando se encuentre dentro de tu casa.

Tener una mascota representa una responsabilidad muy grande, lo deberás alimentar, darle agua, limpiar su agua, lo bañes, limpies su cama y el lugar en el que se desarrolla, le des medicamentos y todas las cosas básicas para tener una buena vida.

Aunque hay situaciones que se pueden controlar, hay unas que no son parte de nuestra responsabilidad, se cumple con las necesidades de la mascota pero no se pueden tener siempre quietas.

Algunas mascotas necesitan salir al jardín a un parque o de paseo que no sea solo su lugar habitual, especialmente los gatos, quienes son más curiosos, libres y les gusta andar de un lugar a otro, por lo que algunos los puedes dejar salir ya que pueden regresar después de unas horas.

Aunque el gato haga esto deberás asegurarte de que esté en la casa o cerca antes del anochecer para que no tenga problemas al volver y sea más seguro.

Los gatos pueden llegar a perderse dentro o fuera de la casa y en algunos casos puede ser desesperante que no salga, pero esta es una manera que ha funcionado y tiene que ver con una herramienta tecnológica.

La asistente de voz inteligente Alexa puede ayudarte a encontrar a tu gato lo antes posible, para esto deberás estar conectado a internet y decirle una frase.

Si notas que tu gatito está perdido, pero con las puertas y ventanas cerradas, tu gato sigue en casa pero no lo has encontrado, por lo que no te desesperes y dile lo siguiente a Alexa.

Puedes decirle “Alexa, encuentra mi gato” para activar la opción que de manera automática empezará a emitir sonidos de gatos que son agradables para los felinos.

Después de unos segundos Alexa te va a preguntar si encontraste a tu gato, por lo que si esto no ha pasado y le dices que no, seguirá emitiendo sonidos. Ya que encuentres a tu gato le dices que sí para que deje de maullar.

Aunque esta skill está pensada para que el gato aparezca de su escondite y se acerque a ver qué sucede dentro de la casa, también puede servir si el gato no sabe regresar a casa, aunque para esto necesitarás de tener un sonido más fuerte para que pueda volver.

En redes sociales algunos usuarios demostraron cómo la skill los ayudó a que su michi apareciera caminando hacia donde se escuchaba el sonido, tal es el caso de Brenn Garrido que vio regresar a su gatito que no podía encontrar.