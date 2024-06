¿Por qué tu gato interrumpe tu sueño, según la UNAM?

Ve algunos tips para que te deje dormir. Foto: Shutterstock

¿Sabes cómo dormir a un gato por la noche? Si tienes felinos en casa sabrás que no es una tarea sencilla conciliar el sueño, pues estos amiguitos suelen despertar a sus humanos en la madrugada.

¿Quieres saber la razón? te explicaremos y te daremos tips para que ya no te moleste cuando necesitas descansar.

De acuerdo con la doctora Claudia Edwards Patiño, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los felinos son muy sociales, y aunque se crea lo contrario, necesitan momentos de contacto con los humanos.

Sumado a esto, por naturaleza son animales crepusculares, lo que quiere decir que serán mucho más activos al anochecer y al amanecer.

Con este par de dato podemos explicar que los peludos maúllan insistentemente cuando te ven entrar en una fase de sueño profundo y no descansan hasta ver que vuelves en sí. El ritual de hablarles, levantarte a ver si tienen comida y dejar que se paseen entre tus pies les resulta agradable, por eso comienzan a hacerlo con mucha más frecuencia.

¿Cómo dormir a un gato por la noche?

Si llegaste aquí desesperando, buscando cómo dormir a un gato por la noche, debes de saber que la especialista en Bioética y Zootecnia recomienda a los tutores no levantarse de la cama para atenderlo.

“Lo que busca es el contacto social, y entonces se le puede hablar o acariciar desde la cama” Claudia Edwards Patiño, doctora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM

No obstante, tampoco se puede descartar que despierte a sus tutores por comida en la madrugada, por lo que es necesario que el minino cuente con comida disponible las 24 horas del día, ya que, aunque no consuma mucho, es preferible dejarle un excedente y que no te despierte en la madrugada por esa causa.

“Los felinos comen de poquito en poquito, entonces aquí tenemos dos alternativas: o se les llena su plato para que tenga comida durante todo el día, o en la noche se les deja algo y, cuando el tutor se despierta, se le da otro plato más. Esto sirve para que ellos vayan estableciendo una rutina y de cierta forma se les ponga límites” Claudia Edwards Patiño, doctora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM

Por otro lado, necesitan muchas actividades para quemar energía. Si no le dedicas tiempo suficiente a tu michi, es probable que te pida atención al despertar; para evitar esta situación, es necesario mantenerlo entretenido durante el día, ya sea jugando con él o brindándole juguetes.