¿Cómo afecta que le amputes las uñas a tu gato?

¿Sabes qué es la oniquectomía? Se trata de la amputación de las uñas de los gatos, la cual ha puesto en un dilema a todos los especialistas de la salud animal, debido a la popularidad que esta cirugía tiene entre los tutores de felinos.

¿Quieres saber cómo es que afecta esta práctica a tu michi? En Unotv.com te vamos a explicar.

Tania Díaz Hernández, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó en una entrevista que operación para extraer las uñas se llama oniquectomía o desungulación, y consiste en quitar la primera falange de los dedos.

“Es una mutilación realizada para que las uñas no vuelvan a crecer, pero puede tener diversas afectaciones” Tania Díaz Hernández

Así afecta la amputación de las uñas de los gatos

Los gatos a los que se les practica la desungulación presentan consecuencias severas, como morder más a menudo; esto comparado con los que conservan sus uñas.

Esto puede acarrear más complicaciones que un simple rasguño.

Además, al caminar, los felinos suelen apoyarse en los dedos, no en la planta de las patas, por lo que quitarles la falange les dificulta el movimiento y, con el tiempo, les causa mucho dolor articular.

“También experimentan dolor en la muñeca, el codo y los hombros, y les resulta incómodo usar el arenero, lo que puede llevarlos a defecar en otros lugares y volverse más agresivos” Académica de la FMVZ

Las consecuencias de una oniquectomía son más graves que los rasguños en los muebles, por lo que es una opción que no debemos practicarle a nuestras mascotas, solo en casos muy específicos, como la presencia de un tumor en la zona.

Alternativas a la desungulación

A veces es necesario cortarles las uñas a los gatos, especialmente a los jóvenes que viven en interiores y no se desgastan como los que salen al exterior.

“La recomendación es eliminar solo las capas muertas de la uña; no obstante, es crucial usar la técnica adecuada para no lastimar la parte vascularizada y evitar sangrados” Tania Díaz Hernández

Lo ideal es acudir a un especialista, y es importante acostumbrarlos desde pequeños, ya que de adultos no lo tolerarán tan fácilmente. No se recomienda en felinos de cierta edad, pues se mueven menos y no tienen tanta capacidad para estirarse y rasguñar con fuerza.

La función de las uñas de los gatos

De acuerdo con la académica de la FMVZ, los gatos usan sus uñas constantemente, ya sea para escalar, defenderse, hacer de su entorno un lugar seguro e incluso arañar superficies para comunicarse con otros de su especie de forma visual y olfativa.

“Son retráctiles y se ubican en la última falange del dedo; de hecho, solo las sacan cuando van a usarlas” Tania Díaz Hernández

Al rasguñar una superficie, se estiran por completo y sus músculos adoptan una posición que les permite estirarse de una manera que no podrían sin tener las uñas ancladas en algún lugar.

Las garras pueden ser vistas como un problema por algunas personas, pero los humanos tienen la responsabilidad de asegurar su bienestar. Esto implica no solo evitarles daño, sino también permitirles comportarse de manera natural e incluso incentivarlos.

Rasguñar es uno de sus comportamientos naturales, y a veces lo hacen en superficies que los humanos consideran inaceptables, como los muebles.

Formas de mantener las uñas de tu gato saludables

Para que se sientan cómodos en su ambiente, lo ideal es permitirles rasguñar, pero en superficies controladas.

“No podemos molestarnos cuando un gato rasguña, porque es su naturaleza” Académica de la FMVZ

Es importante utilizar un limpiador enzimático en las superficies ya rasguñadas y prohibidas para ellos, pues recordemos que los michis se guían visual y olfativamente.

También se pueden usar cintas de doble cara amplias sobre los muebles o cubrirlos con plástico o papel aluminio para desalentar esta conducta en los sillones; al mismo tiempo, se les debe proporcionar un lugar adecuado para arañar, como rascadores con cartón y cuerda. Incluso se puede aplicar un análogo de feromonas, como felliway, para atraerlos a estos rascadores.