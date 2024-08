6 formas en las que tu gato te muestra afecto, según la UNAM

Si ronronea cuando está contigo, es una buena señal. Foto: Shutterstock

¿Sabes cuáles son las formas en las que tu gato te muestra afecto? A diferencia de los perros, los felinos no saltan de alegría y lamen a diestra y siniestra a sus humanos, por lo que son considerados más fríos. Pese a ello, no quiere decir que dentro de tu michi no exista un corazón lleno de amor.

¿Quieres saber cuáles son las señales que te manda para que sepas que siente algo por ti? En Unotv.com te vamos a explicar.

Foto: Getty Images

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), existen distintas formas en las que tu gato de muestra afecto:

1. Por medio del olfato

Utilizan el olfato para identificar a los miembros de su grupo social o familiar, ya que comparten el olor del grupo. Los felinos están equipados con glándulas odoríferas ubicadas en sus costados, cabeza y alrededor de sus orejas, y frecuentemente frotan sus cabezas en las personas con las que se sienten cómodos.

Si tu michi te identifica como su amigo, podría frotar su cabeza en tu pierna, lo cual es un gran cumplido; también chocar su cabeza contra ti es la versión de estrechar las manos entre los humanos, y está destinada a sus seres queridos más confiables, así que no lo menosprecies.

Foto: Getty Images

2. Por la manera en que te recibe cuando llegas a casa

Una de las formas en las que tu gato te muestra afecto es la manera en que te recibe. Cuando los michis les dan la bienvenida a los miembros de su grupo social, muestran algunas señales que indican amistad y cercanía, y utilizan las mismas señales con los humanos.

Por ejemplo, la cola levantada es señal de amistad, pues es el equivalente de estrechar las manos en los humanos. Nos indica familiaridad, confianza y el afecto que tienen hacia una persona.

En ocasiones entre ellos entrelazan sus colas como señal de amistad, y con nosotros enredan su cola en nuestra pierna.

3. Por sus parpadeos

Entre las formas en las que tu gato te muestra afecto también podríamos incluir la forma en que te mira, pues cuando los felinos se encuentran con personas o animales que no conocen, suelen saludarlos mirándolos sin parpadear, pero lo más común es que pestañeen lentamente cuando hay una buena relación.

Según algunas investigaciones, el parpadeo lento podría estar relacionado con un estado emocional positivo y podría ser una señal de confianza, afecto y alegría, algo similar a la sonrisa en humanos.

Si quieres regresar el cumplido, pestañea y tu michi podría pestañear como respuesta. Esta sería una forma agradable de establecer lazos afectivos con tu amigo felino si no le gusta que estén tocándolo, pues recordemos que ellos son muy celosos de su espacio personal y no les gustan los invitados inoportunos.

Si un peludo permite que te le acerques, tómalo como una señal de que hay un vínculo cercano, en especial si el contacto es frecuente o duradero.

Acurrucarse en tu regazo para echarse una siesta también es una señal de una profunda confianza.

5. Se pone panza arriba

Rodar y mostrar su barriga es otro gesto de que tu mascota definitivamente confía en ti, pero recuerda que a los felinos les gusta que los acaricien en la cabeza y en el cuello, así que no creas que al rodar para mostrar su barriga quiere que lo acaricies.

A veces, cuando intentamos acariciar su barriga, el resultado es que el minino se retira rápidamente o saque las garras.

6. Ronronea

El ronroneo es un sonido que los michis hacen con las personas con las que se sienten cómodos, de modo que si tu peludo te ronronea, ten por seguro que está muy a gusto contigo.