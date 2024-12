Gatos en McDonald’s se viralizan. Foto: ChatGPT

Unos gatos en McDonald’s se están volviendo la sensación en Turquía, y ahora gracias a las redes sociales, también trascienden en otros países. Se trata de unos michis que están en dicho establecimiento, pero que dan la sensación de ternura, tanto que es inevitable compartirles un poco de alimento, algo similar a lo que ocurre con las mascotas en cafeterías de China.

Video de los gatos en McDonald’s

La usuaria de TikTok, maca_alv, compartió a sus seguidores el video de los gatos en McDonald’s, el cual a pesar durar apenas 8 segundos, ya rebasa el millón de reproducciones en menos de una semana.

En las imágenes virales se puede ver el establecimiento, con las mesas, algunos comensales y por supuesto el clásico mostrador donde está el menú del negocio.

En ahí cuando el video capta a varios gatitos, quienes aprendieron a distribuirse estratégicamente. Aunque cabe señalar que estos michis siempre están quietos y no son invasivos, lo que resulta agradable para las personas que ahí están comiendo.

Esta inusual situación, en lugar de convertirse en una incomodidad, se ha vuelto en un atractivo para que las personas poco a poco vayan y además de comer unas papas a la francesa o una hamburguesa, se den tiempo para convivir con los pequeños felinos.

¿Qué beneficios hay de convivir con gatos?

De acuerdo con algunos estudios a nivel internacional, el convivir con gatos hace que la mayoría de las personas que los tiene como mascotas goce de algunas circunstancias:

Menos probabilidades de sufrir un ataque cardíaco

Menos estrés

Mejor salud mental

¿Qué comentan los usuarios del video viral?

El video de los gatos en McDonald’s lleva 5 días de haberse publicado y cuanta con más de 1.2 reproducciones, más de 270 mil “me gusta” y más de 500 comentarios, entre los que destacan los siguientes:

José Paz: Sueño con ir a Turquía y a la isla de los gatos en Japón

Leidysarair: Amé lo de “no he comido en 2 minutos” jajaja

gabrielapenate94_: Y todos goditos

Brandon C./ Asesor de Negocios: Me da alegría saber que los quieren y los tratan bien

Luciana Badani Olmos: Están bien gorditos y hermositos

Jyulianha: Amo como en Turquía cuidan y aman tanto a los michis

Akia: Los gatos: ¿todo en orden con su comida?

¿Los gatos pueden comer papas a la francesa?

No, no es recomendable que los gatos coman papas a la francesa. Aunque un pequeño bocado accidental probablemente no cause daño inmediato, hay varias razones por las que no son adecuadas para ellos:

El alto contenido de grasa y sal

Los condimentos y especias que se usan para hacerlas pueden ser peligrosos para los michis

¿Qué hacer si un gato come papas a la francesa?

Si comió una pequeña cantidad, probablemente no sea grave, pero debes checar si presenta vómitos, diarrea o cambios en su comportamiento