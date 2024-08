¿Le puede dar COVID a mi perro o gato? Esto dice un estudio

Te decimos qué medidas tomar. Foto: Getty Images

¿Te has preguntado si le puede dar COVID-19 a tu perro o gato? Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en España, se encargó de desmitificar este tema de una vez por todas.

El virus del Sars-CoV-2 cobró relevancia en todo el mundo durante el primer trimestre del 2020 debido a que desató una pandemia que nos tuvo en confinamiento por dos años. Durante ese tiempo, hubo muchas especulaciones sobre las formas de contagio, las cuales se fueron desmintiendo con el paso del tiempo.

Entre los mitos se encontraba el que decía que nos contagiábamos por medio del contacto por superficies, por lo que desinfectábamos todo lo que tocáramos.

Después se aclaró que este riesgo es muy bajo.

Otra de las teorías es que los animales de compañía podían ser el medio de transporte del coronavirus, pero luego de invertir tiempo y recursos, el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, perteneciente a la UCM, concluyó que no, no le puede dar COVID-19 a tu perro ni a tu gato; al menos no la misma variante que nos afecta a los seres humanos.

Sin embargo, los seres humanos sí podemos provocar que esta enfermedad la padezcan nuestros peluditos.

¿Qué pasa con los peluditos enfermos de coronavirus?

Las evidencias científicas han demostrado que los peluditos enfermos de coronavirus suelen tener ligeras afectaciones en la salud, por lo que su vida no estaría en riesgo.

Ahora que sabes que no le puede dar COVID-19 a tu perro o gato, pero que tú a ella sí le puedes transmitir el virus del Sars-CoV-2, debemos decirte que existen vacunas contra algunos tipos de coronavirus que fueron fabricadas única y exclusivamente para animales de compañía.