Adaptan timbre para que perrito toque la puerta

Adaptan timbre para un pettito. Foto: Chat-GPT

En Unotv.com te contaremos sobre un hogar que adapta el timbre para que su perrito toque la puerta, checa los detalles.

Las mascotas protagonizan momentos especiales y curiosos que muchas veces se pueden ver en redes sociales con videos que se viralizan y llegan a tener millones de likes y comentarios de usuarios que aman a perros, gatos y demás mascotas.

Uno de los videos que se ha viralizado en días pasados fue subido en Instagram por la cuenta amandalavender_re en la que muestra a su perro, un cachorro de labrador blanco al que le regaló un timbre.

En el video se puede ver como el cachorro espera pacientemente a que su dueña lo deje entrar, esto después de que el lomito accionara un timbre con su patita mientras se encontraba en el patio trasero.

El perro esperó a que su dueña le abriera y su cara parece de desesperación al ver que no se le deja entrar, por lo que vuelve a tocar, esta vez con un aspecto un poco más molesto, al final no se ve cuando entra pero sin duda este artefacto es de lo mejor para las mascotas.

Ver más

Por supuesto que los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y muchos de ellos hablaron de lo lindo que se veía el perro.

“Te veo humana, abre la puerta”, “Yo fingiendo que no veo a los testigos de Jehová en mi porche con las persianas abiertas”, “Que alguien deje entrar al pobre bebé, que abra la puerta”, “Por qué se ve como si esto fuera una entrega de Amazon ella se movería más rápido jajaja su actitud de peludo es tan linda”, “Para… esto NO es malo, es totalmente divertido y lindo… Dios no quiera que toques el timbre más de dos veces ME ENCANTA ESTE VIDEO… demasiado lindo”, “Tenemos uno de estos para que los perros nos hagan saber que necesitan salir. Este vídeo es tan adorable. Tenemos dos dorados”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Aunque un usuario no lo tomó de buena manera, “Lo mejor que le enseñé a mi perro, sin embargo, no lo dejó parado en la puerta tanto tiempo, causándole al perro una ansiedad grave. Esto es simplemente cruel”.

En una segunda parte del video se puede ver al cachorro interactuando con más perros y tocando el timbre pero para poder salir de la casa o dejar entrar a otro perro que está afuera.

Ver más

La usuaria dueña del perro se dedica a las bienes raíces y aprovecha para sacar a su perro y usarlo como modelo para ampliar sus ventas y que sea más atractivo para sus posibles clientes.