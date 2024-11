Así es como los perros perdidos encuentran el camino de vuelta a casa, según la ciencia 

¿Cómo es que los perros encuentran el camino a casa? Foto: Shutterstock

En unotv.com te contaremos cómo es que los perros perdidos encuentran el camino a casa, según la ciencia, mira los detalles.

Los perros suelen ser descritos como animales muy amorosos, fieles y que suelen hacer de todo por sus dueños, es por eso que es común ver cómo en películas pueden regresar a casa tras muchos kilómetros recorridos.

Incluso la realidad supera a la ficción y es que muchos son los casos reales de perros que encuentran el camino a casa, desde el conocido caso de la perrita Georgia May, que fue rescatada, hizo una caminata de 60 kilómetros después de huir tras un paseo en San Diego California.

Otro caso es el del beagle Lasser, quien regresó a su casa en Canadá tras separarse seis semanas de su familia durante un espectáculo de fuegos artificiales a 80 kilómetros de distancia.

En 1924, Bobbie un collie se separó de su familia durante un viaje por la carretera en Estados Unidos, fue desde Indiana a Silverton, Oregón caminando más de 4 mil 500 kilómetros, lo que le tomó más de seis meses.

Aunque lo que sucede siempre se engloba en sus instintos, la realidad es que es algo un poco más complejo que eso.

De acuerdo con National Geographic, es probable que las habilidades de rastreo de los perros se hereden de su antepasado, el lobo gris que vagaba por grandes extensiones de tierra.

Los expertos señalan que “los perros parecen ser capaces de construir mapas mentales de su entorno”, esto lo dijo Zazie Todd, autora de Bark! The Science of Helping Your Anxious, Fearful, or Reactive Dog (Bark! La ciencia de ayudar a tu perro ansioso, temeroso o reactivo).

“Es probable que su mapa mental de un entorno sea un poco diferente al nuestro, ya que probablemente esté dominado por los olores”, señala.

El seguimiento de un rastro de olor es un método que los perros usan para navegar y orientarse en su entorno. Los perros tienen un sentido del olfato 10 mil a 100 mil veces mayopr que el de los humanos, lo que los ayuda a olfatear todo, desde explosivos, hasta enfermedades como el COVID-19 y diabetes.

De igual manera los perros pueden reconocer puntos de referencia familiares por la vista, el olfato y el oído, algunos perros se orientan reconociendo la posición de un punto de referencia familiar en su hogar y su ubicación actual en relación con el mismo punto de referencia, esto de acuerdo con Bridget Schoville, directora senior de ciencias del comportamiento de los refugios en la ASPCA.

Los perros pueden regresar a casa. Foto: Getty Images

“Usando esos puntos de referencia, son capaces de viajar un camino bastante directo a casa”, dijo.

Los perros pueden aprovechar el campó magnético de la Tierra, de acuerdo con un estudio de 2020, investigadores de República Checa juntaron a 27 perros de caza para que participaran en un experimento de tres años.

Durante más de 600 pruebas de campo, los científicos colocaron rastreadores GPS y cámaras en los canes antes de liberarlos en un área boscosa desconocida. Luego rastrearon a los animales cuando sus dueños los llamaron a casa. Todos los perros del estudio corrieron un promedio de dos kilómetros hacia el bosque.

Casi el 60% de los perros en el estudio usaron su sentido del olfato para volver y olfatear su camino de regreso a sus guías. Pero el 30% de los perros usaron una estrategia de exploración. Los canes tomaron una ruta novedosa que comenzó corriendo una corta distancia a lo largo del eje norte-sur del bosque.

Sin importar dónde se encontrara su cuidador y sin ninguna pista visual familiar, es probable que los perros de estudio navegaran por el campo magnético de la Tierra.

Estos investigadores llamaron a la estrategia, la “carrera de la brújula” y vieron que ayudó a los perros a encontrar a los humanos más rápido que los perros que usaron solo el olor.

“Todavía no hemos encontrado evidencia concluyente de que los perros usaran señales magnéticas para la navegación, pero esta es la explicación más plausible”, dice el coautor del estudio Hynek Burda, profesor de zoología en la Universidad de Duisberg-Essen en Alemania.

A pesar de esto es que la mayoría de los perros no tienen la posibilidad de aprender o practicar la vuelta a casa desde lugares distantes: esto se debe a que los viajes son cada vez menos comunes, ya que las razas de perros modernas se crían para estar cerca de sus dueños.