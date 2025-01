Jennie, el perro robótico diseñado para adultos mayores con demencia, fue uno de los mayores atractivos de la Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés) la cual se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Dicen que los canes son los mejores amigos del hombre, pero para muchas personas que viven con Alzheimer y otras formas de demencia, las exigencias del cuidado de una mascota pueden ser un desafío.

Pero Jennie’, el perro robótico diseñado para adultos mayores con demencia, es un dispositivo realista que fue diseñado por Tombot y podría tener algunas soluciones para este desafío, razón por la que ha cautivado a las multitudes en el CES 2025.

Se trata de un cachorro labrador amarillo robótico que parece real y que responde al tacto y a los comandos de voz; incluso mueve la cola.

Se trata de una idea original de Tom Stevens, un empresario californiano que ideó el concepto de Jennie, el perro robótico diseñado para adultos mayores con demencia después de que a su madre le diagnosticaran Alzheimer en 2011 y tuviera que quitarle el perro.

“Me inspiré en mi madre, que después de que le diagnosticaran demencia por Alzheimer, tuve que quitarle su perro por razones de seguridad. Y ella no estaba muy contenta conmigo (…) Busqué sustitutos para animales vivos. A ella no le gustaba nada de lo que le llevaba a casa. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que había un gran vacío en el mercado” Tom Stevens