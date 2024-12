Liam Gallagher gana el premio PETA por adoptar un perro sin hogar y recaudar miles de dólares para organizaciones benéficas

Liam Gallagher gana premio de PETA. Foto: Shutterstock

En unotv.com te contaremos sobre Liam Gallagher, quien ganó el premio PETA por adoptar un perro sin hogar y recaudar miles de dólares para organizaciones benéficas.

El integrante de Oasis adoptó a un perro llamado Buttons en Tailandia y desde entonces ha recaudado más de 25 mil libras (poco más de 600 mil pesos mexicanos), para una organización benéfica.

Por esto Liam Gallagher recibió un premio de la organización People for the Ethical Treatment of Animals, conocida como PETA, esto de acuerdo con el medio NME.

La leyenda de la música adoptó al perro el año pasado, luego de que sus anteriores dueños lo abandonaron en la jungla por “no ser lo suficientemente lindo”.

Liam encontró al perro Buttons a través del santuario Happy Doggo, con sede en Tailandia, y a principios de este año, el fundador de la organización benéfica, Nial Harbison, comentó su sorpresa cuando vio el nombre del cantante en las solicitudes.

El perro voló casi 10 mil kilómetros hasta su nuevo hogar en el Reino Unido; tras adoptarla, el cantante reveló que el perro lo había dejado sin ganas de salir de gira ya que prefería quedarse en casa con ella y luego ayudó a recaudar el dinero para ayudar a otros perros en Tailandia.

Harbison anunció el premium en su cuenta de X y compartió que los esfuerzos de Gallagher “demuestran que no todo es malo en el mundo”. Por lo mismo la organización benéfica busca salvar a mil perros por mes.

En reconocimiento por su labor benéfica y concienciación que ha generado al adoptar a Buttons, Liam recibió el premio ‘Strike the Right Chord for Animals’ de PETA.

Liam Gallagher y su relación con las mascotas

Liam Gallagher, el excantante de Oasis, es conocido por ser un amante de los animales, especialmente de los gatos. Ha hablado en varias ocasiones sobre su cariño por ellos, e incluso comparte imágenes de sus gatos en redes sociales. Uno de sus gatos más conocidos es llamado Sid, y Liam se ha referido a él con afecto en redes sociales.