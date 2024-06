“No me des de comer, estoy a dieta”: El letrero que lleva un tierno perrito y lo hizo viral

Letrero que lleva un tierno perrito causa ternura en redes. Foto: Chat-GPT

Hace poco te explicamos cómo realizar una ficha de búsqueda para una mascota desaparecida, pero también debes saber que los dueños le ponen placas especiales a sus mascotas, aunque unas se vuelven virales como el letrero que lleva un tierno perrito y donde indica específicamente que no le deben dar comida, por mucho que te tengo una carita de tristeza.

¿Quién es el perro con el letrero que lleva un tierno perrito?

Mediante la cuenta de X, antes conocida como Twitter, el usuario @pachinko05 compartió el pasado miércoles 19 de junio una fotografía donde lo más curioso es el letrero que lleva un tierno perrito de nombre Homero.

En la imagen viral se puede apreciar a un lomito de pelaje claro, pero sin duda el famoso letrero es lo que más llama la atención, pues dice “Por favor, no me den de comer, estoy a dieta. Homero”.

Ver más VINE A ACARICIAR UN PERRO Y TENÍA ESTE CARTEL 😭😭😭 pic.twitter.com/hMcSAT0st0 — bombita rodriguez (@pachinko05) June 19, 2024

Este letrero fue hecho gracias a la obra de un humano, que se presume sería el dueño del ejemplar; sin embargo, la publicación no trae datos que podrían ayudar más en esta historia, ya que se desconoce en el lugar ocurrió este inusual evento, así como si el perrito vagaba solo, si estaba perdido o incluso la fecha exacta en que fue el registro.

¿Qué comentaron los usuarios de la foto viral?

En sólo 2 días, la publicación del letrero que lleva un tierno perrito acumula más de 119 mil “me gusta, le han dado RT más de 3 mil ocasiones y ha recibido más de 50 comentarios, entre los que destacamos los siguientes:

@oppemheimer420: lo deprimió la dieta, me parece

@GonzaleNikolas: Qué botón pobre Homero

@russo_rock: Por eso no está en la casa

@AlexuErgas: @ErgasAmira jajaajajaja me recuerda a alguien

@amantedlabirra: Me hizo acordar a los perritos de la Uni jaja

Otro caso similar

Cabe señalar que, dentro de la misma publicación del letrero que lleva un tierno perrito, hubo una respuesta con un ejemplo muy similar. El usuario @iamnotfanny compartió a otro lomito, quien en su plaquita decía “ Me llamo Negro, si me ves no me hagas daño, yo tengo casa, pero a mí me gusta andar en la calle”. ¿Conoces casos como estos?