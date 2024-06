Padre se molesta por que las personas llevan a su perro a misa “No respetan a Dios”

Personas llevan a su perro a misa, pero sacerdote lo cuestiona. Foto: shutterstock

En la actualidad, no es raro ver a fieles que asisten a misa con sus mascotas, pues para ellos no son simples animales de compañía, sino un miembro más de su familia. Pero también es un hecho que de vez en cuando hay algunos casos donde la autoridad religiosa tiene una postura en contra, pues unas personas llevan a su perro a misa y un tiktoker comparte que el sacerdote cuestiona ese tipo de actos en la iglesia.

Video de las personas que llevan a su perro a misa

El usuario Nina y Humberto, de TikTok, es un claro “doglover” y como decíamos, es de las personas que forma un vínculo especial con su perrita, con quien comparte varios momentos del día, decide llevarla a la iglesia, pero se topa con videos como el de las personas llevan a su perro a misa pero un sacerdote recrimina tal cosa y termina diciéndoles a los fieles “ya es común ver en los templos católicos a la persona que no puede deshacerse de su firulais y casi quiere que le pongan reclinatorio aquí al perro… No les tienes respeto a Dios, por que si le tuvieras respeto a Dios no hacías esas tonterías”.

El tiktoker no comparte el nombre del sacerdote, la iglesia donde se registró dicha declaración, ni la colonia o estado donde ocurrieron los hechos, ya que su intención no era esa sino la de exponer que el religioso dio su punto de vista, aunque no es la que todos los religiosos tienen.

¿Es una falta de respeto llevar a mi mascota a misa?

El usuario Nina y Humberto comenta que sólo podría considerarse como una falta de respeto llevar a una mascota y que ésta esté ladrando todo el tiempo en misa, y por ende no deje escuchar la misa.

Pero también comenta que así como pueden haber mascotas que se pongan inquietas, también hay otras que se portan de maravilla, que se sientan, no ladran y simplemente acompañan con gusto a su humano favorito.

El tiktoker comenta que en su caso, él lleva a Nina a misa los domingos pero para no dejarla sola en casa y así estar un poquito más de tiempo juntos. Añade que los tiempos van cambiando, y aceptar una mascota (que se porta bien) en misa es un ejemplo de esas cosas que antes no se presentaban pero que hoy en día no deberían ser algo raro, ¿no crees?

¿Qué comentaron los usuarios del video viral?

El video sobre las personas que llevan a su perro a misa y la reacción del sacerdote a ello se publicó hace 2 días y ya cuenta con más de 300 mil reproducciones, más de 22 mil “me gusta” y más de 4 mil 600 comentarios, entre los que te destacamos los siguientes:

Patricia Valdeben652: Y cuando los sacerdotes le perdieron el respeto a los niños y eso si es grave

Kasis Mabs: Al padre se le olvida que hubo un ¡San Francisco de Asís!

Jhessi: Los animalitos están más cerca de Dios porque son seres puros, al contrario del ser humano que en muchos existe mucha maldad

Mar: Yo creo en Dios, pero no en los sacerdotes

Sandy: Pero, ¿por qué no dicen de los niños que solo están jugando, chillando y dando lata en misa?