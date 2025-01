Paraguas para perros algo que no sabías que necesitabas 

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo son los paraguas para perros? Foto: Getty Images

Puede que no lo hayas pensado antes, pero un paraguas para perros será algo que vas a querer tener y que use tu lomito.

Uno de los problemas de la lluvia es que los perritos no pueden salir a sus paseos diarios donde hacen sus necesidades y tienen un tiempo para jugar y correr.

Es por eso que el reto de salir con el perro que no soporta mojarse es grande, pero hay un invento que ayudará a esta tarea, se trata de un paraguas para perros que está ganando terreno en redes sociales.

Y es que un pequeño Yorkshire Terrier con cuenta en TikTok ha popularizado este elemento que promete ser la novedad.

Se trata del perrito Gofre, quien con sus videos conquista a los usuarios, quienes lo aman y lo llenan de elogios en sus videos.

En un video publicado hace cinco días, la dueña de Gofre habló acerca de los paraguas para perros, mientras mostraba uno, además de lanzar la pregunta sobre si “era necesario que un perro tuviera un paraguas”.

El pequeño Yorkshire sí necesita de un paraguas ya que cuando llueve no puede salir de casa ya que se no se mueve, se queda paralizado bajo la lluvia, por lo mismo no puede ir a hacer sus necesidades.

Este invento funciona como un paraguas convencional, pero al revés, dejando el mango para sostenerlo en la parte de arriba de donde abre el artefacto, además de que se engancha directamente al arnés del perro para que pueda caminar cómodamente.

Con esto el dueño únicamente debe abrir el artefacto y cubrir al perro para que camine sin que el agua lo moje de más.

En otro video el pequeño Gofre aparece en distintas tomas mientras su dueña lo cubre de la lluvia, además se puede escuchar el audio viral que se refiere a la vibra.

Este accesorio es descrito como un capricho más que como algo útil por algunos usuarios que señalan que lo mejor es ponerle un impermeable o de plano no salir con el perro, mientras que otros lo amaron y quieren saber dónde conseguirlo.

¿Cuánto cuestan los paraguas para perros?

Los paraguas para perros tienen distintos precios y en tiendas en línea se pueden encontrar desde los 230 pesos, hasta los mil 200 pesos mexicanos, todos son transparentes para que puedas ver a tu pequeño lomito.