Captan perrito en Culiacán que extraña a su humano. Foto: Imagen creada con Gemini

Tiempo atrás te compartimos cómo captan a perrito en funeral de su humano, demostrando que la fidelidad va más allá de una simple relación; hoy te tenemos otro caso triste, el de un perrito en Culiacán, Sinaloa, a quien le quitaron a su humano favorito, y va al lugar donde falleció para sentir su presencia.

Video del perrito en Culiacán que visita a su humano fallecido

A través de las redes sociales, usuarios y diversas cuentas han estado compartiendo el video de un perrito en Culiacán que pasa horas y días de enorme tristeza. La persona, era un joven al que el lomito le tenía un gran cariño; sin embargo, un día fue asesinado y desde entonces le extraña muchísimo.

De acuerdo con reportes de algunos medios de comunicación, el can no era propiamente la mascota del joven, ya que el can vive cerca del sitio donde la persona falleció. Pero se resalta que él le daba comida al perrito de vez en cuando, lo que fue fortaleciendo la amistad entre ambos.

De este modo, aunque el perrito en Culiacán tiene a su familia humana, una parte de su corazón lo tiene el joven que falleció. Ahí, donde perdió la vida el joven se encuentra una cruz y flores, justo a un costado es donde el can se acuesta.

Las personas ven al lomito hacer esto diario y evidentemente les llega la tristeza que emana el ejemplar, quien representa así la fidelidad que le había dado al hombre.

Este tipo de acciones ejemplifican que los lomitos tienen la capacidad de encariñarse con las personas que los tratan bien, y les demuestran un amor genuino cada que pueden, por lo que, al perder a sus humanos favoritos, los canes pueden experimentar un sentimiento similar a la tristeza, como sucedería si el ejemplo fuera al revés, ¿no crees?