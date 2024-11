Te decimos qué hacer. Foto: Getty Images

¿Sabes por qué los perros de casa muerden? La Universidad de Harvard, en Estados Unidos, publicó un artículo en el que explica las causas y las formas en que se pueden prevenir.

En Unotv.com te vamos a decir lo que tienes que hacer si es que esto te llega a pasar.

¿Por qué los perros de casa muerden?

Según la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria (AVMA) los perros de casa muerden a los humanos por accidente, cuando las personas juegan con su mejor amigo, pero la mayoría de las veces, los animales atacan a las personas como reacción a sentirse estresados, amenazados o asustados.

“Más de la mitad ocurren en niños y tienen muchas más probabilidades de sufrir lesiones graves que los adultos” Julie Corliss , editora ejecutiva de Harvard Heart Letter

El artículo académico señala que la gente no siempre presta atención a las señales de comportamiento que indican que un can se siente incómodo.

“Algunos peludos son muy territoriales, por lo que ladran, gruñen, muerden y se abalanzan si personas ajenas entran en su espacio; ya sea un apartamento, un jardín o una jaula. También pueden mostrar protección de recursos, lo que se manifiesta como un comportamiento ansioso y agresivo alrededor de la comida, los juguetes o las camas” Christopher Baugh, profesor asociado de medicina de emergencia en la Facultad de Medicina de Harvard

El doctor añadió que dichas situaciones pueden ser de alto riesgo, y los niños en particular tienen menos conciencia de lo que ocurre.

Hasta el lomito más chiquito, tierno y dulce puede atacar si se le provoca, por lo que se recomienda que nunca dejes a los niños solos con un ellos, y enséñales a nunca molestar a su mascota mientras come, duerme o cuida a sus cachorros.

En un estudio de 321 casos tratados en el Hospital General de Massachusetts, durante un período de 20 años, el 88% fueron de animales conocidos.

“La mayoría ocurrieron en adultos y ocurrieron después de jugar, alimentar y acercar su cara al peludo; sin embargo, la mano (generalmente la dominante) es probablemente el lugar más común en un adulto” Christopher Baugh

¿Qué pasa si no es nuestra mascota?

Siempre pregúntale al dueño si está bien acariciarlo, incluso si parece amigable

Asegúrate de que te vea y te olfatee antes de acercarse para acariciarlo

No acaricies a un can que parezca estar escondido, asustado, enfermo o enojado

Si se te acerca uno desconocido, manten la calma y la quietud, evitando el contacto visual; párate con el costado de tu cuerpo mirando al perro y di “no” o “vete” con voz firme y profunda. Espera hasta que se retire o aléjese lentamente

Limpia la herida con un jabón suave y agua corriente, luego cúbrela con una venda o un paño limpio.

La Academia Estadounidense de Dermatología dice que la pomada o crema antibiótica sólo para personas con evidencia clara de una infección como:

Enrojecimiento Pus Dolor Hinchazón Calor

Si la lesión es grave (en la cara, sangrado abundante o una posible fractura de hueso), acude a la sala de emergencias para ser atendido. Si se trata de un animal desconocido o callejero, los profesionales de la salud te brindarán medicamentos para prevenir la rabia.

“A menudo, las personas se sorprenden después de haber sido mordidas, y es comprensible que centren toda su atención en la herida; el dueño puede comprobar si usted está bien, pero luego se marcha. En este caso hay que obtener la información de contacto de la persona y asegurarse de que el can esté vacunado contra la rabia” Christopher Baugh

Ten en cuenta que algunas heridas requieren puntos, idealmente dentro de 12 a 24 horas; además, el médico puede recetarte antibióticos para prevenir posibles infecciones, especialmente si tienes problemas de salud como un sistema inmunológico debilitado o diabetes.

Es posible que también necesites una vacuna de refuerzo contra el tétanos si no la ha recibido en los últimos 10 años. Si su historial de vacunas no está disponible o no lo recuerdas, recibirá una inmunización como prevención.

De acuerdo con el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), en 2018 la Secretaría de Salud atendió 114 mil 175 incidentes de esta naturaleza en todo el país.