¿Por qué mi perro no come? Te decimos las posibles causas

Ve qué hacer al respecto. Foto: Shutterstock

¿Te has preguntado por qué tu perro no come? Este tipo de actitudes suelen ser muy raras en los canes, sobre todo cuando están acostumbrados a comer determinada cantidad a ciertas horas.

Para que tengas una idea clara de lo que pasa con tu mejor amigo, en Unotv.com te vamos a decir algunas de las causas más comunes.

Posibles razones por las que tu perro no come

Foto: Getty Images

1. Problemas de salud

Infecciones, enfermedades dentales, problemas renales, hepáticos, pancreáticos o gastrointestinales pueden afectar el apetito

Un animal con dolor, ya sea por una lesión, enfermedad o artritis, puede perder el interés en sus croquetas

La ingestión de sustancias tóxicas puede causar náuseas, vómitos y falta de hambre

2. Cambios en el entorno

Cambios en el hogar como la llegada de un nuevo miembro a la familia o una mudanza pueden causar estrés y afectar en sus hábitos alimenticios

Si sufre de ansiedad por separación, puede dejar a un lado el plato cuando se queda solo

3. Problemas con la comida

Un cambio brusco en la dieta puede causar malestar estomacal y falta de apetito

Si la comida está en mal estado o tiene un sabor extraño, tu perro no come en muestra de rechazo

4. Envejecimiento

A medida que los canes envejecen, su sentido del olfato y del gusto pueden disminuir, lo que puede afectar su apetito.

¿Qué hago si mi perro no come?

Foto: Getty Images

Además de la falta de apetito, presta atención a otros síntomas como vómitos, diarrea, letargia, dificultad para respirar o dolor. Si tu mejor amigo deja de comer por más de 24 horas o si presenta otros síntomas, es importante que lo lleves al veterinario para que lo examine y determine la causa del problema.