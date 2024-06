El perro más feo del mundo ganó también 5 mil dólares. Foto: Reuters

Buenas noticias para Scooter, el perrito más feo del mundo (que recibió dicho título tras un concurso en 2023), pues en Estados Unidos ha perdido el trono como el perro más feo del mundo, y si, también tras un evento que buscaba la denominación de un lomito con dicha característica física.

¿Quién es el perro más feo del mundo?

Wild Thang es el perro más feo del mundo, luego de que se llevara el título durante un acontecimiento que se celebra año con año. Este suceso reunió a varios participantes, quienes junto a sus humanos, mostraron sus cualidades.

Concurso en EU para premiar al lomito más “feo”. Foto: Reuters

¿Dónde vive el perro más feo del mundo y cuáles son sus características?

Wild Thang, el perro más feo del mundo, vive con su humana en Oregon (Estados Unidos) y se trata de un pequinés, quien tiene características como:

Cuerpo pequeño

Pelaje abundante y despeinado

Su pelo es café oscuro y con tintes blancos

Sus patas son de color blanco

Sus ojos son negros y redondos

Su nariz es un tanto húmeda

Le gusta sacar la lengua

Cabe resaltar que el pequeño Wild Thang, sí es la primera vez que recibe el título, pero no es la primera vez que compite por él, pues su dueña lo ha inscrito hasta en 5 competencias anteriormente, pero ahora por fin lograron la victoria.

Premiación para el perrito Wild Thang

Wild Thang y la propietaria Ann Lewis obtuvieron también un cheque por valor de 5 mil dólares (algo así como 90 mil 082 pesos mexicanos, según el tipo de cambio del día) y viajarán en avión a la ciudad de Nueva York para una aparición especial en The Today Show de NBC.

¿Quiénes fueron los otros ganadores del podio?

El evento sobre el perro más feo del mundo también condecoró al segundo y tercer lugar, los cuales fueron los siguientes:

Rome

El segundo lugar en la competencia anual para crear conciencia sobre el rescate y la adopción de animales fue para un participante que incursionó por primera vez; se trata de un pug de 14 años, en silla de ruedas, y llamado Rome. Su propietaria, Michelle Grady de Rohnert Park, California, quedó encantada con el resultado.

Rome, el orgulloso segundo lugar del concurso. Foto: Reuters

“Ganar el segundo lugar entre todos los que estuvieron aquí es un verdadero honor, es un verdadero honor. Somos un poco de color local, así que me encanta. Me encanta todo este concurso. Me encanta que representa perros que son imperfectos, imperfectamente perfectos, y sí, Rome, se lo pasó genial. Realmente lo hizo, pasó el mejor momento”, comentó Grady.

Con 14 años de vida, ganó el segundo lugar a perrito más “feo”. Foto: Reuters

Daisy May

El tercer lugar en el programa de 2024 fue para otra concursante primeriza; ella es Daisy May, de 14 años, que se caracteriza por su raza mixta de pelaje blanco. Su dueña es Elizabeth Whitehouse, de Lafayette California, quien declaró “Esta no fue idea mía, fue idea de mi hija y no pensé que ella tuviera oportunidad. Pensé que sería el perro feo más hermoso, pero resulta que otras personas no ven la belleza en ella. Eso lo hago yo.”