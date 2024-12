Por qué no debes regalar mascotas en Navidad, según la UNAM

En unotv.com te contaremos la razón por la que no debes regalar mascotas en Navidad, según la UNAM.

Las mascotas son parte importante de la vida de las familias, muchas considerándolos un miembro más en su casa, por lo que tratarlos bien y cuidarlos es algo importante, sin maltratos ni una mala vida.

La Navidad está cerca y aunque es una época de amor y felicidad, las mascotas a veces no la pasan tan bien en los días y semanas siguientes, es común que sean regalos para esta temporada, pero que después sean abandonados o regalados cuando estos crecen.

Hay muchas campañas en contra de regalar mascotas en estas fechas ya que muchas veces no se dimensiona la responsabilidad que se tiene al adquirir un perro, gato o cualquier animal.

Ante esto, la UNAM, señaló a través de Fausto Reyes Delgado, director de Desarrollo Institucional y Comunicación del Hospital Veterinario UNAM-Banfield, que es lamentable que algunas personas regalen cachorros de perros y gatos.

Cuando los perros y gatos son cachorros son lindos y a muchos les gustan, pero cuando crecen suelen romper las expectativas de los dueños. Los animales crecen, comen mucho, se orinan dentro de casa y es caro mantenerlos. Eso sin contar que los gatos rasguñan los sillones, maullan o chillan.

Hay casos en los que los perros se quedan amarrados en la azotea y abandonados en las calles.

Hay tres fechas en el año cuando se venden más mascotas, la Navidad, el Día de Reyes y el Día del Amor y la Amistad, además se incrementan idas al veterinario, pero conforme pasa el tiempo el cuidado disminuye junto con la venta del alimento, ya que se les suele dar sobras de comida y no les ponen todas sus vacunas.

Casos de razas de perros como los bulldog ingleses son lindos y pequeños cuando son bebés, pero cuando crecen pesan más de 25 kilos, por lo que no es fácil controlarlo, al igual que los huskys que son perros lindos pero al crecer aúllan y chillan mucho.

La UNAM señala que uno de los errores de las personas es no conocer a las razas que quieren, por lo que muchos de los perros terminan abandonados y sufriendo en la calle con el riesgo de ser atropellados, envenenados o usados para peleas de perros.

El especialista señala que muchas personas regalan animales durante las fiestas de fin de año sin preguntar a las personas que lo reciben si quieren uno, ya que no es algo sencillo de mantener.

Según datos de la institución educativa, en México, el 50 por ciento de las mascotas se tienen por costumbre, no porque se sepa o se quiera cuidarlas, esto ocasiona problemas porque hay alguien del núcleo familiar que no quiere tener a la mascota y el animal es el más perjudicado.

La solución a esto es la adopción ya que hay muchos animales de compañía abandonados, por lo que no se beneficiara a personas que se dedican a reproducir animales en malas condiciones y sin control veterinario adecuado.

Algunos vendedores no buscan conservar o mejorar una raza, sino solo el ingreso económico. Cuando se compra un perro o un gato la ley exige dar información completa, una monografía de la raza, tamaño que va a tener, peso y otras características físicas y de socialización.

La UNAM recomienda considerar unas cosas antes de regalar, como identificar si la persona a quien se le va a dar es capaz de cuidarla, pero aún así el Dr. Reyes recomendó no regalar ni comprar mascotas durante estas fechas, explicando que es mejor adoptar un animal sin hogar ya que se puede adaptar a un nuevo ambiente y ser la mejor compañía.

“Yo tengo tres gatos adoptados y no me arrepiento. Les di la oportunidad y son increíbles. Dan compañía y amor incondicional, porque vivían en las calles y ahora tienen una segunda oportunidad”, c

oncluyó el especialista.