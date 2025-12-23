GENERANDO AUDIO...

Metroid Prime 4: Beyond ya está disponible para Switch | Nintendo

Durante años, Metroid Prime 4: Beyond fue uno de los proyectos más inciertos de Nintendo. Un desarrollo reiniciado y un silencio prolongado pusieron a prueba la paciencia de los fans.

Su llegada a Nintendo Switch 2 no solo marca un lanzamiento importante. También representa una prueba de confianza hacia una de las sagas más queridas de Nintendo.

Lejos de buscar un golpe espectacular, Beyond apuesta por algo más difícil. Recordar por qué Metroid Prime sigue siendo relevante hoy.

¿De qué trata Metroid Prime 4: Beyond?

La historia inicia con Samus Aran investigando la actividad de los Piratas Espaciales en el planeta Tanamaar. Lo que parece una misión controlada pronto se convierte en algo mucho más peligroso.

Tras un evento inesperado, Samus es transportada al planeta Viewros. Un mundo desconocido, antiguo y lleno de estructuras que no deberían seguir en pie.

Atrapada lejos de su hogar, el objetivo es claro: encontrar la forma de regresar. Para lograrlo, Samus debe explorar ruinas, templos y estatuas de una civilización perdida.

Viewros fue habitado por los Lamornianos. Su historia no se explica directamente, se descubre observando el entorno.

La narrativa apuesta por la exploración y la interpretación. Cada zona aporta contexto sin romper el ritmo del juego.

¿Cómo es su gameplay?

En lo jugable, Metroid Prime 4: Beyond se siente familiar desde el primer minuto: Exploración en primera persona, progresión por habilidades y backtracking bien medido regresan con fuerza. Cada nueva mejora desbloquea rutas antes inaccesibles, por lo que volver a zonas conocidas siempre tiene un propósito claro.

El combate mantiene el enfoque metódico de la saga. Aquí importa más observar y reaccionar que disparar sin control. La gran novedad son las habilidades psíquicas de Samus. Estas permiten manipular objetos, resolver acertijos y controlar la trayectoria de los disparos.

Lejos de sentirse forzadas, estas mecánicas se integran con naturalidad. Amplían la fórmula Prime sin romperla. Los jefes destacan por su diseño y lectura de patrones. Son combates que exigen atención y comprensión del entorno.

Diseño de mundo y ritmo

Viewros es un planeta amplio y bien estructurado: No es un mundo abierto tradicional, pero sí ofrece una sensación de escala mayor. El diseño invita a explorar sin perder el rumbo. Siempre hay un objetivo claro, aunque el camino no sea directo.

El uso de la Vi-O-La permite recorrer zonas extensas con mayor fluidez. Este vehículo amplía la exploración sin afectar el ritmo clásico de la saga. El balance entre exploración libre y progresión guiada está bien medido. El juego nunca se siente perdido ni excesivamente lineal.

Aunque podría sentirse un poco vacia la parte del mundo abierto, es un buen primer acercamiento a propuestas más nutridas en un futuro por parte de esta franquicia. Es un paso acertado hacia adelante, que esperemos que llegue cada vez más lejos en cada entrega.

Un mundo abierto en Metroid enriquece bastante la experiencia | Nintendo

¿Qué tal se ve Metroid Prime 4: Beyond en Switch 2?

Visualmente, Metroid Prime 4: Beyond es uno de los títulos más sólidos del catálogo de Switch 2. Su propuesta gráfica no busca el realismo extremo, sino coherencia y dirección artística.

La iluminación dinámica transforma cada escenario. Los diferentes niveles de Viewros se sienten vivos, peligrosos y misteriosos. Cada región tiene identidad propia. Los entornos alienígenas destacan por su variedad y detalle, enriquecido por la iluminación acertada y texturas de alta resolución.

Los efectos del traje y las armas mantienen el ADN Prime intacto. Todo suena pesado, tecnológico y preciso.

Lo nuevo VS lo clásico

Beyond respeta profundamente la identidad de Metroid Prime. Explorar, escanear y descubrir siguen siendo el núcleo de la experiencia. Las habilidades psíquicas representan el mayor cambio. No reemplazan mecánicas clásicas, las complementan.

La inclusión de la Vi-O-La añade escala al mundo. Sin embargo, la exploración a pie sigue siendo esencial.

El sorpresivo regreso de Sylux refuerza la continuidad narrativa: Es un antagonista con peso real dentro de la historia.

Las diferentes regiones se benefician de la iluminación y las texturas | Nintendo

¿Vale la pena?

Metroid Prime 4: Beyond no intenta reinventar la saga sino entenderla y respetarla. Es un regreso sólido, bien construido y paciente: Uno que recompensa la exploración y la atención del jugador.

Para los fans de la saga, es una entrega largamente esperada. Para nuevos jugadores, una excelente puerta de entrada.

Después de tantos años de espera, Beyond cumple. Y lo hace recordando por qué Metroid Prime es una saga tan especial.