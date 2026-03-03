Resident Evil Requiem: terror clásico y acción moderna en su mejor equilibrio

GENERANDO AUDIO...

Resident Evil Requiem es uno de esos juegos que tienes que jugar, sí o sí

La saga de survival horror más influyente del videojuego regresa con una entrega que carga expectativas enormes. Resident Evil Requiem no solo continúa la historia reciente, también redefine el equilibrio entre terror y acción.

Tras varias entregas que oscilaron entre el horror puro y la adrenalina explosiva, Capcom apuesta aquí por una fórmula dual. El resultado es un título que parece contener dos experiencias distintas, pero sorprendentemente complementarias.

¿De qué trata Resident Evil Requiem?

Resident Evil Requiem presenta una narrativa dividida entre dos protagonistas con enfoques radicalmente distintos. Por un lado, está Grace Ashcroft, agente del FBI marcada por un pasado que la persigue.

Sus secciones se centran en la investigación, la vulnerabilidad y la sensación constante de amenaza. La escasez de recursos y el diseño de escenarios obligan a pensar cada movimiento.

Del otro lado regresa Leon S. Kennedy, ahora enfrentando una amenaza biológica que conecta con eventos previos de la franquicia. Su campaña tiene mayor ritmo, enfrentamientos más directos y secuencias de alta tensión.

Gameplay: La mezcla que no sabíamos que necesitabamos

El mayor acierto de Resident Evil Requiem está en su estructura jugable. Alternar entre Grace y Leon cambia por completo la dinámica de cada tramo.

Con Grace, el énfasis está en la gestión de recursos, el sigilo y la resolución de puzzles. Cada bala importa y cada enemigo puede convertirse en un obstáculo serio.

Con Leon, la experiencia se acelera sin perder tensión. El combate es más fluido, con enfrentamientos diseñados para explotar su experiencia y habilidades, pero sin convertirlo en un héroe invencible.

La transición entre ambos estilos evita que el ritmo se estanque. Cuando el terror comienza a asfixiar, la acción libera presión, y cuando la adrenalina domina, el juego vuelve a incomodar.

Evolución dentro de la franquicia

Requiem toma elementos del terror en primera persona popularizado en entregas recientes y los mezcla con el enfoque más clásico de tercera persona. Esta combinación no se siente forzada.

Más que elegir entre horror o acción, el juego acepta que la identidad moderna de Resident Evil puede abarcar ambos extremos. Esa madurez se refleja en el diseño de niveles y en la narrativa.

La campaña demuestra una comprensión clara de lo que hizo grande a la saga. Hay momentos de tensión lenta, pero también secuencias espectaculares que recuerdan etapas más orientadas a la acción.

Apartado audiovisual: De los mejores gráficos de la generación.

Visualmente, Resident Evil Requiem es uno de los títulos más sólidos de la franquicia. El nivel de detalle en entornos y personajes refuerza la atmósfera opresiva.

La iluminación juega un papel clave en las secciones de Grace. Sombras profundas y espacios cerrados potencian el miedo psicológico.

El diseño sonoro mantiene la tradición de la saga. Silencios incómodos, crujidos distantes y explosiones intensas acompañan el cambio constante de tono entre ambas campañas.

En términos de rendimiento, el juego ofrece estabilidad y tiempos de carga mínimos. La experiencia técnica deja la vara alta para las siguientes producciones AAA.

Conclusión: Resident Evil Requiem ¿Vale la pena?

Resident Evil Requiem no es simplemente una nueva entrega numerada. Es una declaración de intenciones sobre el futuro de la franquicia.

La combinación de terror clásico y acción medida logra un equilibrio que pocas entregas anteriores alcanzaron con tanta claridad. No se siente dividido, sino complementario.

Para los fans del horror más puro, las secciones de Grace son un regreso esperado. Para quienes disfrutan del ritmo más dinámico, Leon ofrece intensidad sin sacrificar identidad.

Requiem demuestra que Resident Evil no necesita elegir entre miedo o espectáculo. Puede ofrecer ambos con coherencia y calidad.