A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 11 de febrero de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
✔️ Diputados de oposición culpan a AMLO de casos de sarampión
✔️ Comisiones del Senado aprueban jornada laboral de 40 horas; pasa al pleno
✔️ Siguen desaparecidas las cuatro personas del Edomex secuestradas en Sinaloa
✔️ Apagón récord en Cuba: 64% de la isla se quedará sin electricidad
✔️ Involucran al Secretario de Comercio Howard Lutnick con el caso Epstein
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.