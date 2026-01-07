Alerta por nuevo fraude: ofrecen autos “recuperados” y piden dinero, advierte la Policía Cibernética

GENERANDO AUDIO...

Alerta por nuevo fraude: ofrecen autos “recuperados” y piden dinero. Foto: IA

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advirtió sobre un nuevo fraude que se incrementa en esta temporada en la que delincuentes utilizan mensajes, llamadas y correos falsos para hacer creer a las víctimas que su auto robado fue recuperado. Se valen de lo que lo publican los usuarios en redes sociales y, mediante el uso de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), los estafadores buscan generar confianza para luego exigir depósitos por falsas liberaciones, multas o trámites, alertaron las autoridades.

Así operan los fraudes por supuestos autos recuperados

De acuerdo con la Policía Cibernética, los ciberdelincuentes contactan a las víctimas desde números desconocidos y aseguran tener información sobre la localización del vehículo.

En algunos casos, utilizan datos obtenidos de redes sociales, para después mandar mensajes con lenguaje oficial para aparentar que pertenecen a una autoridad.

El objetivo del fraude es engañar y presionar a la persona para que realice un pago inmediato, bajo el argumento de liberar el automóvil o cubrir una supuesta sanción.

Recomendaciones clave de la Policía Cibernética para evitar ser víctima

Ante el incremento del fraude en su modalidad de “autos recuperados”, la Policía Cibernética emitió las siguientes recomendaciones:

No expongas datos del vehículo en redes sociales , tales como placas, modelo o ubicación

, tales como placas, modelo o ubicación Desconfía de llamadas, mensajes o correos de números desconocidos que aseguren tener tu auto.

que aseguren tener tu auto. No reposites dinero ni hagas transferencias por supuestas liberaciones, multas o trámites

por supuestas liberaciones, multas o trámites Configurar la privacidad de las redes sociales para proteger tu información

para proteger tu información Guardar evidencias como mensajes, números telefónicos, perfiles o correos sospechosos.

Dónde denunciar fraudes por “autos recuperados”

Si detectas o eres víctima de este tipo de fraude, la Policía Cibernética pide reportar de inmediato a través de los siguientes canales oficiales:

📞 55 5242 5100, extensión 5086

📧 policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Las autoridades reiteraron que ninguna institución solicita pagos por recuperación de vehículos a través de llamadas o mensajes, por lo que cualquier contacto de este tipo debe considerarse sospechoso.

Alertan a usuarios de redes sociales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) constantemente lanza llamados de alerta a los usuarios de redes sociales sobre diversos fraudes, extorsiones o robos mediante engaños, como el conocido caso de la “Patrona”.

Entre los diversos delitos, la SSC también destaca el de la “Novia virtual”, que forma parte de los fraudes sentimentales y que puede derivar en sextorsión, robo de identidad o extorsión.

También en Facebook hay infinidad de “falsos anuncios de compra y venta de autos“; algunas personas han sido víctimas, pues acuerdan verse con el vendedor en algún sitio, donde al llegar, son asaltados o golpeados. Incluso, se han reportado casos de asesinatos.

Otra estafa muy común en redes es la “suplantación de la aplicación TEMU”, donde llegan enlaces al correo electrónico que supuestamente indican que ganaste un premio. Al dar clic, el enlace dirige a un sitio malicioso que puede derivar en fraudes o incluso robo de identidad, así que ten precaución.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.