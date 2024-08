Alista PAN convocatoria para renovar dirigencia nacional y explica cómo será proceso

Conferencia de prensa del PAN. Foto: Juan Rivas.

El Partido Acción Nacional (PAN) informó que el próximo lunes 19 de agosto publicarán la convocatoria para iniciar el proceso de la renovación de su dirigente nacional. La elección se llevará a cabo el 10 de noviembre.

Pide a conducirse con ética

La Comisión Organizadora Nacional pidió a los panistas conducirse con ética. Cuestionados respecto al uso de los llamados “padroneros” -que son dirigentes estatales que utilizan a modo los padrones de militantes-, los organizadores de la elección aseguraron que el respeto a las reglas es una demanda generalizada.

“Claro que vamos a estar exigiendo que haya un comportamiento ético, porque así lo exige no solo la Comisión, yo creo que lo exige Acción Nacional y lo está exigiendo la ciudadanía”, dijo Ana Teresa Aranda, presidenta de la Comisión.

Por lo que llamó a que “hagamos de esta elección interna, una gran oportunidad de demostrar nuestra vocación democrática, y ahí está incluido pues, ahora sí que, el buen comportamiento de todos los que van a estar no solo jugando en las candidaturas, sino también sus equipos”.

En conferencia de prensa, dijeron además que el partido no dará recursos financieros a los candidatos. Cada uno deberá conseguirlos por sus propios medios, para ello habrá un tope de entre 8 y 10 millones, monto que se dividirá de acuerdo al número de candidatos que se registren.

“El partido no va a aportar directamente a cada candidato, lo que pone al servicio de todos los candidatos son sus instalaciones, sus equipos. Y de manera equitativa la pauta de radio y televisión de los espacios, a los que el partido tiene derecho. El 60% de esos espacios se va a destinar igual de manera equitativa a todos los candidatos”, puntualizó Juan Antonio García, integrante de la Comisión Organizadora Nacional de Elección 2024.

Reglas del PAN garantizan al menos a una mujer como candidata a dirigencia

Los aspirantes deberán conseguir por lo menos 30 mil 298 firmas de militantes, para obtener la candidatura. En términos de equidad de género, las reglas garantizan que haya por lo menos una mujer como candidata.

“En el caso de alguna mujer que se registre no logre la totalidad de las firmas, se le garantice de todas maneras su participación. Esto no quiere decir que no va a reunir las firmas, sí tendrá que hacer el mismo esfuerzo y probablemente o seguramente lo logrará. Pero para el caso de que no lo lograra, existe la acción afirmativa que garantizaría la participación de al menos una mujer en esta contienda”, manifestó Cecilia Romero, integrante de la Comisión.