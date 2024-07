“No vamos a participar”: AMLO rechaza reunión de la OEA sobre elecciones de Venezuela

AMLO rechaza reunión de la OEA sobre elecciones de Venezuela. Foto: AFP

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no participará en la reunión extraordinaria de la OEA en la que se abordarán los resultados del proceso electoral de Venezuela, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina, el mandatario federal denunció la “parcialidad” de parte de la organización internacional en el proceso electoral de Venezuela que le dio el triunfo a Nicolás Maduro.

“Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA. Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA”

Además, López Obrador alegó que su rechazo responde a las declaraciones del secretario general de la organización, Luis Almagro. De acuerdo con el mandatario, el integrante de la OEA habría reconocido a uno de los candidatos sin tener los resultados oficiales.

“Antes de conocer resultado, el director de la OEA ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada. Entonces ¿para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina”, afirmó López Obrador

El martes, la oficina del secretario general de la OEA denunció en un comunicado que las elecciones presidenciales del domingo sufrieron “la manipulación más aberrante” e hizo un llamado a que Maduro acepte “su derrota electoral”.

Por ello, López Obrador insistió en criticar el “injerencismo” de gobiernos y medios extranjeros en los problemas de Venezuela y sostuvo que México seguirá esperando las pruebas del resultado de la votación antes de pronunciarse.

“Nosotros en el caso de Venezuela lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia (…) Y actuar con prudencia para no dejarnos llevar por la corriente derechista que influye en el mundo”

La proclamación de Maduro como mandatario ha generado protestas espontáneas en el país sudamericano que dejaron 12 muertos, decenas de heridos y unos 750 detenidos. Mientras crece la presión internacional por transparencia en los resultados en las elecciones en Venezuela.