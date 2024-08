¡Todo un orgullo! Ángela Olazarán, alumna mexicana se encuentra entre las 50 mejores del mundo

Ángela Olazarán es estudiante del Conalep. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Ángela Elena Olazarán Laureano, estudiante mexicana del Conalep en Veracruz, se colocó entre los 50 finalistas del “Global Student Prize 2024”, un concurso organizado por Chegg.org para premiar la excelencia académica alrededor del mundo.

¿Quién es Ángela Olazarán, la alumna mexicana que se encuentra entre los mejores estudiantes del mundo?

Originaria del municipio de Papantla de Olarte, Ángela Olazarán es una alumna de 17 años que actualmente estudia en el plantel 244 “Manuel Maples Arce” del Conalep en Veracruz. La carrera que eligió es la de Técnico Bachiller en Informática.

De acuerdo con Chegg.Org, Ángela Olazarán nació en una familia humilde y trabajadora del estado de Veracruz. Sus padres son maestros y siempre procuraron que su hija tuviera educación de calidad. Desde preescolar hasta la actualidad, Ángela ha mantenido becas de excelencia académica que la ayudan a costear sus estudios.

La Secretaría de Educación Pública menciona que además de ser finalista en el “Global Student Prize 2024”, Ángela también es bicampeona nacional de Robótica. Medalla de plata en la Olimpiada Veracruzana de Informática 2022. Ganadora del tercer lugar del Programa Tayni, con el proyecto Ixtlilton, y embajadora de Co Spaces Edu for Microsoft, dentro del programa Ambassador Student.

En 2023 obtuvo el primer lugar del National Student Prize, de entre más de mil 400 estudiantes de nivel Medio Superior y Superior de todo el país.

En septiembre se conocerán a los 10 finalistas; Ángela Olazarán podría estar entre ellos

Más de 11 mil estudiantes de todo el mundo se inscribieron en el concurso, de entre todos ellos, la alumna veracruzana es la única mexicana que se colocó en el Top 50.

Los 10 finalistas del “Global Student Prize 2024” se darán a conocer el próximo mes de septiembre. Finalmente, el ganador de un premio de 100 mil dólares será anunciado más tarde este año.

Ángela declaró que si resulta ganadora le gustaría invertir el dinero en crear un salón de clases STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en Inglés) en Veracruz. Un lugar donde alumnos y maestras tengan los recursos necesarios para crear proyectos enfocados a la ciencia y tecnología.

