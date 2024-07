Confirmado: caen en EU Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán, hijo del “Chapo”

Los detuvieron en El Paso, Texas. Foto: Reuters/ICE.

El narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de su exsocio Joaquín “Chapo” Guzmán, fueron arrestados en El Paso, Texas, confirmó el Departamento de Justicia.

¿Cómo fue la detención de Joaquín Guzmán López y el “Mayo” Zambada?

De acuerdo con información de Reuters, Zambada y Guzmán López, hijo de el “Chapo”, los detuvieron en El Paso, Texas, luego de aterrizar en un avión. Hasta el momento, no está claro cómo terminaron allí.

Departamento de Justicia confirma detención de capos

En una declaratoria por parte del procurador general Merrick B. Garland, ambos capos de la droga enfrentan múltiples cargos en territorio estadounidense por liderar las operaciones criminales del Cártel, “incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo”, señaló.

“El Mayo y Guzmán López se suman a una lista cada vez mayor de líderes y asociados del Cártel de Sinaloa a quienes el Departamento de Justicia está responsabilizando en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran el otro cofundador del Cártel, Joaquín Guzmán Loera, o ‘El Chapo’; otro de los hijos de El Chapo y supuesto líder del Cártel, Ovidio Guzmán López; y el supuesto sicario principal del Cártel, Néstor Isidro Pérez Salas, o ‘El Nini´”. Merrick B. Garland, procurador general.

¿Quién es Ismael “Mayo” Zambada?

Zambada, de 76 años, es uno de los traficantes más importantes en la historia de México y cofundó el Cártel de Sinaloa, junto con el “Chapo”, quien terminó extraditado a Estados Unidos en 2017 y cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad.

De acuerdo con información de Proceso, el “Mayo” Zambada se habría iniciado en las filas del crimen organizado a los 16 años.

Se sabe que él es originario de Sinaloa, estado en donde opera su organización criminal.

Por décadas, había sorteado a las autoridades, quienes no lograban detenerlo. Aunque es identificado como líder del Cártel de Sinaloa, el “Mayo” Zambada no era tan conocido como su socio, el “Chapo” Guzmán.

¿Quién es Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”?

Joaquín Guzmán López, también apodado como el “Güero”, nació el 16 de julio de 1986, en Culiacán, Sinaloa. Es fruto del matrimonio entre Guzmán Loera y su segunda esposa, Griselda Guadalupe López Pérez.

Guzmán López, a diferencia de su hermano Ovidio Guzmán, el “Ratón”, mantenía un perfil bajo.

El “Mayo” y los “Chapitos”

Después de la extradición de Guzmán Loera, el imperio criminal lo heredaron cuatro de sus hijos, conocidos como los “Chapitos”, quienes se convirtieron en algunos de los mayores exportadores de fentanilo a Estados Unidos.

El “Mayo” y los “Chapitos” han tenido una relación conflictiva desde la extradición del “Chapo”, y los arrestos de los dos traficantes pueden desencadenar inestabilidad o incluso violencia en México.

En febrero, fiscales federales estadounidenses acusaron a Zambada de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo, que, según funcionarios estadounidenses, es la principal causa de muerte de estadounidenses entre 18 y 45 años.