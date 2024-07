Asaltos en carreteras: atento, ve cuáles son las más peligrosas y qué hacer

Los asaltos en carreteras se han convertido en una preocupación creciente para los viajeros y transportistas en muchas regiones. Con el incremento de la actividad delictiva en diversas rutas, es fundamental estar informado sobre cuáles son las carreteras más peligrosas y cómo tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad durante los trayectos.

La carretera México-Querétaro es una de las autopistas más peligrosas para el transporte de carga. Asimismo, junto con esa vía, las autopistas México-Puebla y la Veracruz-México son las más asediadas por la delincuencia.

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) reveló que, en el fin de semana más reciente, éste fue el saldo en esas vías:

“Como una estadística o una referencia, llevamos 21 robos de lo que es viernes, sábado y domingo. En tres días, si lo multiplicamos por un mes, ¿cuántos robos tendríamos por mes?”. Miguel Ángel Santiago / coordinador nacional de AMOTAC.

Pero no sólo eso, sino que también incrementó el nivel de violencia usado por los delincuentes.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) estableció en un informe que, de enero de 2018 a febrero de 2023, el Estado de México, Puebla, Guanajuato y Michoacán, concentran el 65.4% del total nacional de robo a transportista, acumulando cada uno:

Durante un asalto en carretera, los expertos recomiendan seguir las instrucciones de los delincuentes, abrir las puertas del vehículo, si se pide, y colaborar.

“Lo que recomiendo es, manos al volante, que me vean que las manos están físicamente. Que no vean que las manos las tengo abajo, porque a veces se asustan (los delincuentes) y piensan que llevamos un tipo de arma, ya sea blanca o de fuego. Entonces siempre a la vista las manos”, señala Héctor Manuel Romero, CEO-Safeway.

Aunque parece una decisión difícil, en un asalto en carretera, hay que entregar lo que piden los delincuentes.

“Siempre les voy a decir que deben de mantener la calma. Si se trata de un asalto, mantener la calma, escucharlos, darles las cosas materiales que les piden, así sea el vehículo. Lo que sea, entréguenlo, lo material se puede recuperar, la vida no”, abunda Javier Robles Zertuche, country manager en México, Multisistemas de Seguridad Industrial.

Intentar videograbar, tampoco es opción, destaca Héctor Manuel Romero, puesto que los delincuentes se molestan.

“No hablar de más. Qué me piden ellos y yo les contesto, no contestar cosas adicionales. Siempre es bien importante escuchar a los delincuentes, a las células delictivas, qué me están pidiendo. Bájate del carro, me bajo. Dame las llaves, le doy las llaves; baja a tu familia, bájense… no oponerse”.Javier Robles Zertuche.