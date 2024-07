¿Cómo superar emocionalmente un asalto en carretera?

Hilda Ávila, quien es profesora jubilada, aún recuerda a detalle cómo la asaltaron en una carretera del Estado de México. Sucedió en un crucero.

“Por la parte que tenía yo abierta del cristal, mete la pistola y me dice que te bajes o aquí te carga… También con groserías. Entonces yo en ese momento me quedé así, porque no podía avanzar, porque estaba parado el tráfico”, narra.

El daño emocional para Hilda fue inevitable.

“Es coraje, impotencia, temor. No sé, en ese momento (sentí) mi cuerpo, como si me echaran un balde de agua fría. Así me quedó helada cuando alguien se me acerca, es un temor que no he podido superar en ese sentido”, confiesa la mujer.

¿Cómo reponerse emocionalmente de un asalto en carretera?

Ante una crisis nerviosa tras un asalto en carretera, al momento se requiere contención con primeros auxilios psicológicos.

El miedo y la angustia impactan en el organismo. “Envían señales cardio respiratorias, de temperatura, como si estuviéramos alerta”, destaca Víctor Aguilera Sosa, psicólogo investigador en Ciencias de la Salud del IPN.

“La persona está ‘híper atenta’ con un elemento para poder reaccionar, para poder defenderse o huir. Esa es la huella traumática tan importante que genera un evento, por ejemplo, un asalto”. Víctor Aguilera Sosa.

Si los síntomas se prolongan e impactan en la conducta, a más de un mes del asalto, se enciende una alarma de salud mental.

“Ya entonces empezó a modificar su vida cotidiana, ya no quiere ir al trabajo, ya no quiere salir a cierta hora, ya no sale, se encuentra espantado, empieza a recordar, tiene vivencias, hay cosas que le recuerdan el momento, a lo mejor ciertas voces, ciertos lugares, cierta vestimenta, si la persona que lo asaltó que lo violentó traía chamarra roja veo chamarras rojas y entonces ya está alerta. Ya cuando empieza a experimentar todo esto y esa persona no se trata, puede empezar a desarrollar otro trastorno, por ejemplo estrés, depresión, incluso hasta pensamientos suicidas. Entonces claro que debe de atenderse” Erika Castillo / Psicólogo Terapeuta Clínica

Ante el llamado estrés postraumático, la persona debe recibir terapia y, de ser el caso, tratamiento psiquiátrico.

“Y entonces todo el tiempo yo estoy pensando en eso, y si hubiera hecho aquello, y si hubiera hecho esto. Porque, aparte, estas personas empiezan a experimentar culpa, entonces al cabo de un buen tiempo, que esa persona continúe con estos pensamientos, y aparte que su vida habitual se vea afectada, ahí es cuando ya empezamos a considerar que esta persona sí necesita una terapia, pero no solamente una terapia con un psicólogo, también se sugiere que vaya de la mano con un psiquiatra”. Erika Castillo / Psicólogo Terapeuta Clínica.

No atender la salud mental en estos casos, incluso puede derivar en fobias.

“Y entonces cada vez que la persona sale a carretera vuelve a tener esta sintomatología emocional, conductual y cognitiva fisiológica y entonces busca el resguardo y cómo es el resguardo, huyendo. Ese es todo el componente de la fobia, es muy probable, más de lo que creemos”, señala el psicólogo Víctor Aguilera Sosa.

La sugerencia es no “hacerse el fuerte” y acudir con algún especialista.

