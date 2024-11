Banco del Bienestar advierte sobre fraudes a domicilio

El Banco del Bienestar advirtió a sus beneficiarios sobre fraudes que utilizan su nombre para solicitar datos o pagos. En sus recientes alertas, el banco informó que no realiza visitas a domicilio , no efectúa llamadas telefónicas ni envía mensajes de WhatsApp para solicitar información o documentos personales. Enfatizó que estos contactos no están autorizados y cualquier gestión de este tipo representa un fraude.

Fraudes a nombre del Banco del Bienestar

El Banco del Bienestar señaló que no solicita datos confidenciales ni personales a través de canales no oficiales, como páginas web o aplicaciones no autorizadas. La institución ha registrado un aumento de intentos de estafa en los que personas inescrupulosas contactan a usuarios del banco para pedirles información, documentos e incluso dinero bajo la promesa falsa de realizar trámites u otorgar servicios del banco.

Además, se informa que cualquier oferta de créditos o servicios realizada fuera de los canales oficiales del Banco del Bienestar debe considerarse un fraude. La institución recordará a los beneficiarios que todos los trámites oficiales deben realizarse en sus sucursales o a través de medios confirmados y certificados por el banco.

Advertencias del Banco del Bienestar a sus beneficiarios

Ante el aumento de reportes de intentos de fraude, el Banco del Bienestar difundió las siguientes recomendaciones de seguridad:

La institución no solicita datos confidenciales, documentos ni pagos por medio de visitas a domicilio, llamadas o mensajes de WhatsApp.

Cualquier sitio web, perfil o aplicación que ofrezca servicios o créditos a nombre del Banco del Bienestar representa un fraude.

Los servicios del Banco del Bienestar se realizan únicamente a través de sus canales oficiales y en sus sucursales.

La institución subrayó la importancia de que los beneficiarios se mantengan informados y eviten proporcionar datos personales en canales no oficiales.

Unidad de Atención a Usuarios

También se recomienda que, para resolver dudas o presentar quejas relacionadas con este tipo de fraudes, el Banco del Bienestar invita a sus usuarios a acudir a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), la cual está disponible para consultas, reclamaciones y aclaraciones en caso de recibir llamadas. , mensajes o visitas sospechosas.