Buque Escuela Cuauhtémoc concluye su ruta tras accidente en NY y retorna a Acapulco

Buque escuela Cuauhtémoc tuvo un accidente en NY. Foto: Semar

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc regresó a su puerto base en Acapulco, Guerrero, tras concluir el Crucero de Instrucción Consolidación de la Independencia de México 2025, una travesía internacional marcada por el accidente ocurrido en Nueva York en mayo, durante el cual resultaron heridos 20 tripulantes y fallecieron dos más.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el arribo se realizó el 22 de diciembre, con lo que se dio por cerrado un viaje de carácter formativo y diplomático que puso a prueba a la tripulación del navío, conocido como el “Embajador y Caballero de los Mares”.

Una travesía formativa marcada por un episodio crítico

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, destacó que la experiencia dejó aprendizajes profundos para quienes participaron en la travesía.

“Este viaje dejó en la tripulación valiosas lecciones de vida que fortalecen el carácter, la disciplina y el liderazgo; valores que distinguen a los marinos mexicanos”, señaló en un mensaje difundido en redes sociales.

El buque zarpó de Acapulco el 6 de abril de 2025 como parte de un crucero conmemorativo por los 200 años de la Consolidación de la Independencia de México en el mar. Durante el recorrido, la misión académica y diplomática continuó pese al incidente registrado en Nueva York, que representó uno de los momentos más complejos del viaje.

Aun así, la Semar subrayó que el crucero mantuvo su objetivo central: fortalecer la formación naval de los cadetes y representar a México en puertos nacionales e internacionales.

Ruta seguida por el Buque Escuela Cuauhtémoc

Durante el crucero de instrucción, el navío visitó:

Kingston, Jamaica

La Habana, Cuba

Nueva York, Estados Unidos , donde ocurrió el accidente

, donde ocurrió el accidente Progreso, Cozumel y Veracruz, en territorio nacional

Además, el buque cruzó el Canal de Panamá, uno de los pasos estratégicos del comercio marítimo mundial.

Regreso a Acapulco y mensaje de resiliencia

En el arribo al puerto, autoridades navales destacaron que el regreso del Cuauhtémoc simboliza la resiliencia, continuidad y vocación de servicio de la Armada de México. En este crucero participaron 277 elementos, entre dotación y cadetes, incluidos 64 mujeres, la mayor participación femenina registrada en la historia del buque.

Con más de 200 mil millas náuticas recorridas y más de cuatro décadas de servicio, el Buque Escuela Cuauhtémoc mantiene su papel como uno de los principales símbolos de la formación y presencia naval mexicana en el mundo.

