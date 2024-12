Cárteles mexicanos sí reclutan exmilitares colombianos: Cónsul

Ayer, UnoTV le mostró el caso de estos 5 exmilitares colombianos, reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.



Contaron que los trajeron a México con la promesa de trabajar para una empresa de seguridad.

“Me dieron una dotación militar, dos camuflados, un chaleco de proveedores y un AK-47, cuando dijeron bienvenidos al Cártel Jalisco me di cuenta que todo fue un engaño y que estaba en un cártel bastante criminal” Exmilitar colombiano reclutado



No es la primera vez que sucede. El Cónsul General de Colombia en México confirmó a UnoTV que hay por lo menos dos casos más.

“Pero sí es una realidad que nosotros ya hemos evidenciado y documentado varios casos de ex militares que han sido reclutados, para supuestamente trabajos de cuidar cultivos, y cuando se dan cuenta son para ser reclutados para distintos carteles, es algo que ya nosotros hemos puesto sobre aviso con las autoridades colombianas y por supuesto con las autoridades mexicanas”. Andrés Camilo Hernández | Cónsul General de Colombia en México

Les prometen sueldos de más de 41 mil pesos mexicanos al mes.

“Me trajeron engañado con falsas promesas, me dijeron que el sueldo era aproximadamente 9 millones de pesos al mes (41,894.15 pesos mexicanos) que me iban a pagar. La realidad de la vida nunca pude mandar ni 100 pesos” Exmilitar colombiano reclutado



Los 5 colombianos lograron escapar del cártel y recibirán apoyo.



“Estaremos en contacto con las personas para poderles ofrecer atención consular, ya que la atención consular es si ellos la desean o no tomar, y a partir de eso solicitar a las autoridades que se proteja su vida y su integridad” Andrés Camilo Hernández | Cónsul General de Colombia en México

Antes de viajar, advierten, deben verificar quién los traerá.



“Nosotros contamos con entidades que vigilan y garantizan que efectivamente son empresas que certificadas y avalados por el Estado colombiano, para diferentes empleos, pero siempre decirle a la gente que es importante que no se arriesguen”. Andrés Camilo Hernández | Cónsul General de Colombia en México



Información que se puede verificar a través de la plataforma “ProColombia“ para no caer en redes criminales.