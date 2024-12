En la frontera norte de nuestro país hay cerca de 100 mil migrantes que esperan pasar hacia Estados Unidos antes de que tome posesión Donald Trump, aseguró Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos.

“… Con la idea de los migrantes de llegar en el norte antes del 20 , pero todavía hay un control enorme de por parte de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) para no llegar a la frontera norte, pero aproximadamente en este momento hay más o menos 100 mil, más de 100 mil migrantes …”.

Al salir del Instituto Nacional de Migración, donde se reunió con Alejandro Tagle Marroquín, Subcomisionado Jurídico, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, Wilner Matelus indicó que los migrantes que no logren pasar tendrán que aceptar quedarse en México, entre ellos los afrodescendientes.

“… Hay más o menos, casi entre 60 mil migrantes haitianos que no tienen documentos, yo creo después del 20 de enero los que no pueden llegar a Estados Unidos no tienen otra opción, ellos van a aceptar para tener la visa humanitaria, pero necesita también apoyo del Gobierno mexicano…”.

Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos.