Ciberataques Zero Day: qué son y cómo evitar que tu computadora se convierta en un blanco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha emitido una alerta sobre la aparición de ciberataques conocidos como Zero Day. Estos ataques buscan controlar dispositivos de manera remota, poniendo en riesgo la seguridad de los equipos de cómputo y la información personal de los usuarios.

Según la SSPC, durante sus tareas de vigilancia en la red, la Policía Cibernética detectó la vulnerabilidad CVE-2024-49138, clasificada como un ataque del día cero (Zero Day).

Un ataque Zero Day se caracteriza por explotar una vulnerabilidad antes de que exista una solución o parche disponible, lo que aumenta significativamente el riesgo para los usuarios. Por esta razón, la SSPC exhorta a la población a tomar medidas urgentes para proteger sus equipos.

Yesterday, I reported a 0-day bug in a major cross-platform management tool, and a while ago, the vendor validated it. I'm hoping to get my first CVE this time after failing twice before. @fofabot shows 580K+ results with 339K+ unique IPs. #CVE #ZeroDay #0Day pic.twitter.com/kE9yX2oz26