La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida en el listado de Ttitanes climáticos” de la Revista Time, que reconoce a las figuras más influyentes en la ciencia climática a nivel mundial.

Claudia Sheinbaum, destacó la publicación, es científica y política; también tiene reconocimiento por su contribución a los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y su compromiso con el liderazgo ambiental.

La Revista Time dijo que “pocos líderes mundiales pueden afirmar que saben tanto sobre la ciencia climática”, como la nueva presidenta de México.

Antes de asumir la Presidencia, Sheinbaum destacó como académica y jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde implementó medidas como el uso de energías limpias en el transporte público y la instalación de paneles solares en grandes mercados.

Time dijo que la trayectoria de Sheinbaum combina experiencia científica y acción política para abordar los retos del cambio climático.

Durante su toma de posesión, Sheinbaum reafirmó su compromiso con un plan de transición energética, que busca fortalecer a las empresas públicas y garantizar el acceso a energías renovables para futuras generaciones.

La inclusión de Claudia Sheinbaum en el listado de Time llega en un contexto en el que México enfrenta importantes desafíos climáticos, como sequías, huracanes y la necesidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Este reconocimiento posiciona a Sheinbaum como una de las figuras clave en la agenda climática global.

Sin embargo, Time hizo la siguiente consideración:

Hasta ahora, su plan no contiene muchos detalles y algunos expertos temen que su promesa de invertir 13.600 millones de dólares en energías renovables no acerque a México a su objetivo de que el 45% de la energía sea limpia para 2030 si no permite un mayor papel del sector privado.