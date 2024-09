Se acerca el 1 de octubre y, con ello, el día en el que Claudia Sheinbaum asuma la Presidencia de México; ese día, se presentará ante el Congreso de la Unión para convertirse en la primera mujer en llegar al máximo puesto en el país.

Pero te has preguntado cuál es la forma de correcta para referirse al acto que se practica cada 6 años, después de celebrarse las elecciones, ¿rendir protesta o tomar protesta? Aquí en Unotv.com disipamos la duda.

Hay que empezar diciendo que protesta, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, es el mandato constitucional por el que todo servidor público se compromete a respetar la Carta Magna antes de dar inicio al ejercicio de las responsabilidades inherentes a su encargo.

El Artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

Ahora bien, sobre el acto en sí, que llevará Claudia Sheinbaum el 1 de octubre cuando se presente ante el Congreso de la Unión, la Real Academia Española detalla lo siguiente:

La expresión “rendir protesta” es la adecuada en referencia a quien realiza la promesa, en el acto de toma de posesión de su cargo, de cumplir con sus obligaciones; en este caso es la acción que llevará a cabo Sheinbaum.

Mientras que, por tener lugar en el acto de toma de posesión, se documenta con frecuencia “tomar protesta”, que sería la expresión adecuada para lo que hace quien presencia y recoge oficialmente la protesta o promesa de los que asumen determinado cargo, que es lo que hace el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente.

En cuanto a lo que dice el nuevo presidente al tomar posesión de su cargo (o rendir protesta), el Artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es lo siguiente:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.