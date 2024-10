La presidenta Claudia Sheinbaum carece de atribuciones para eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación del decreto de la Reforma Judicial, como lo mandató la jueza Nancy Juárez Salas en el juicio de amparo 823/2024, determinó el Senado de la República.

Senado dice que Sheinbaum no puede eliminar publicación del DOF. Foto: Cuartoscuro

“Esta soberanía considera que la presidenta de la República no está obligada a llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial ordenada por el juzgado décimo noveno de distrito en el Estado de Veracruz… claramente y sin lugar a dudas, establece el principio mandatorio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación”, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado.

✅ Con 81 votos a favor y 36 en contra, se aprueba la respuesta a la consulta de la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia respecto a la procedencia de la eliminación de la reforma al Poder Judicial del @DOF_SEGOB. — Senado de México (@senadomexicano) October 24, 2024

La determinación de la Cámara Alta deriva de una consulta realizada por la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos, para determinar si la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estaba facultada para acatar la medida cautelar del Juzgado Décimo Noveno de Distrito con residencia en Veracruz.

Al poner el tema a consideración de la asamblea, la mayoría parlamentaria de Morena y aliados aseguraron que la jueza Nancy Juárez excedió sus facultades.

“La jueza de Veracruz no tiene facultades, no le alcanzan las facultades para ordenar lo que se está ordenando, no se puede violentar la ley, cómo ordena que se baje, que se quite esta reforma publicada en el DOF no se puede, a menos que hubiera un decreto emitido por la Presidenta de la República, lo cual no lo hará, cómo la señora juez se atreve no nada más a ordenar que se baje la publicación, sino también dice que va a amonestar o sea está amenazando”. Félix Salgado Macedonio, senador de Morena

Por su parte, la oposición señaló que el Gobierno federal quiere evadir su responsabilidad y hacer copartícipe al Senado.

“Como su momento lo hizo Pilatos, yo no quiero asumir la responsabilidad de no publicar, de bajar más bien una publicación, acatando una orden judicial y como no lo quiere hacer, le quiere trasladar a este Congreso la responsabilidad, así como que compartamos responsabilidades, no, se lo decimos con toda claridad a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien puede lo más, puede lo menos, y ella publicó esta reforma”, Marko Cortés Mendoza, senador del PAN.

Para el PRI, la titular del Ejecutivo federal o debe acatar la resolución o pelearla jurídicamente

“Una resolución o se acata o se ataca, pero no podemos estar frente, nuevamente, a algo que se pretende torcer, se pretende evadir con una triquiñuela de este tipo, se trata de un simple oficio, un oficio que carece de fundamentación y motivación, sí es claro que lo que quieren es justificar un incumplimiento”, Alma Carolina Viggiano Austria, senadora del PRI.

El acuerdo fue aprobado por 81 votos a favor y 36 en contra; la notificación fue remitida a la Consejería Jurídica de la Presidencia.