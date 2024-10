Comisiones del Senado aprueban reformas para impedir impugnaciones a reformas constitucionales

A menos de 24 horas de su presentación en el pleno del Senado de la República, Morena rectificó la iniciativa para fortalecer la supremacía constitucional, pero mantuvo el blindaje contra cualquier recurso para impugnar reformas a la Carta Magna.

Las modificaciones al artículo primero establecían que las normas constitucionales en materia de derechos humanos, “en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad”.

También fue suprimida toda la reforma al artículo 103 que establecía la improcedencia de recurso alguno en contra de reformas o adiciones a la Constitución, incluyendo el proceso para su aprobación.

“Corrige las preocupaciones que ayer se expresaron, pero hoy ratifica que el poder reformador de la Constitución es inimpugnable”, expresó Javier Corral Jurado, senador de Morena.

“Que no haya posibilidad de ninguna invasión del Poder Judicial sobre resoluciones del Poder Legislativo”, complementó Óscar Cantón Zetina, senador de Morena.

La reforma imposibilita interponer controversias, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo para impugnar modificaciones a la Carta Magna.

“Contra el poder reformador de la Constitución no existe ningún medio de control constitucional, no estamos quitándole un derecho a nadie, al contrario, estamos reforzando nuestro sistema constitucional para efecto de que quede muy claro cuáles son los mecanismos de defensa de la Constitución”, señaló Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena.

“Hoy el Poder Judicial amenaza con suspensiones definitivas y con vistas al Ministerio Público, esto compañeras senadoras, senadores no puede seguir ocurriendo”, expresó, por su parte, Saúl Monreal, senador de Morena.

La oposición en el Senado acusó a Morena y aliados de buscar esta reforma por un “pleito” con el Poder Judicial.

“El conflicto contra el Poder Judicial, porque inventan un remedio que aparentemente les da el triunfo en esta batalla frente al Poder Judicial, pero me parece que es una medicina que acaba aparentemente con el padecimiento, pero mata al enfermo”, señaló Ricardo Anaya, senador del PAN.

“Entiendo que les preocupe la reforma constitucional, tengan la certeza de que antes del martes de la próxima semana no habrá una sesión para someter a votación ese dictamen”, expresó el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández.

El debate subió de tono cuando el coordinador del PAN en el Senado, Marko Cortés, recordó que Morena obtuvo la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales con el voto del senador Miguel Ángel Yunes.

“A cambio de tener impunidad para él y su familia que ustedes le ofrecieron, entonces él se brincó a su bancada y les dio los 86 votos que requerían para la reforma constitucional”, señaló Marko Cortés.

Adán Augusto López retó al panista a probar sus dichos: “Si usted tiene una sola prueba de lo que dice que lo coaccionamos, que amenazamos. Le pido que la presente… y ante un señalamiento, porque yo sí tengo vergüenza que a ustedes les hace falta, voy y renuncio públicamente a la senaduría y desde luego a la presidencia de la Junta y a todo eso”.

Más tarde, se desvaneció la promesa de llevar el dictamen al pleno la próxima semana.

“No teníamos intención de que este asunto se discutiera y se votara mañana en el pleno, me llamó Manuel Velasco indicándome que había mandado una petición formal y además hay un senador del grupo parlamentario del PRI, platicó conmigo, me llamó el coordinador parlamentario del PRI en el mismo sentido y si eso significa que si recapacitar significa que no cumplo mi palabra, acepto”, abundó Adán Augusto López.

Después de seis horas de discusión, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen con 24 votos a favor y 10 en contra.