El Comité de Evaluación del Poder Legislativo afirmó que no se violó la ley al emitir una lista incompleta de aspirantes a participar en la elección de juzgadores de 2025.

En conferencia de prensa, Maribel Concepción Méndez de Lara, integrante del comité, explicó que la publicación de la primera lista con 7 mil 60 personas elegibles fue acompañada de un boletín aclaratorio.

“…Sí se expidió por este comité una lista con 7 mil 60 personas elegibles , adicionalmente y en paralelo expedimos un boletín donde claramente expresamos que esta era la lista primaria y que habría una lista complementaria, es decir, ya fue el anuncio simultáneo, entonces no hay violación a la ley de ninguna manera, no estamos dejando en estado de indefensión a las personas aspirantes…”, puntualizó.

El comité reconoció errores en la conformación inicial del listado y aseguró que el número de registros será incrementado. Al respecto, Andrés Norberto García Repper Favila, integrante del comité, señaló que faltaron personas elegibles por integrar.

“… Faltan todas las que también son elegibles y que no pudimos subir a la lista anoche, esos ya no están sujetos a revisión, son personas que ya están con semáforo verde y que hace falta incorporarlos a esta lista, crecerá esta lista, pero no son miles, ni mucho menos, no va a rebasar el total que originalmente se había inscrito…”, indicó García Repper.