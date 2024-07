Vacaciones de verano 2024: ¿Qué hacer durante un asalto en carretera?

Durante un asalto en carretera, los expertos recomiendan seguir las instrucciones de los delincuentes, abrir las puertas del vehículo, si se pide, y colaborar.

“Lo que recomiendo es, manos al volante, que me vean que las manos están físicamente. Que no vean que las manos las tengo abajo, porque a veces se asustan (los delincuentes) y piensan que llevamos un tipo de arma, ya sea blanca o de fuego. Entonces siempre a la vista las manos”, señala Héctor Manuel Romero, CEO-Safeway.

Aunque parece una decisión difícil, en un asalto en carretera, hay que entregar lo que piden los delincuentes.

“Siempre les voy a decir que deben de mantener la calma. Si se trata de un asalto, mantener la calma, escucharlos, darles las cosas materiales que les piden, así sea el vehículo. Lo que sea, entréguenlo, lo material se puede recuperar, la vida no”, abunda Javier Robles Zertuche, country manager en México, Multisistemas de Seguridad Industrial.

Intentar videograbar, tampoco es opción, destaca Héctor Manuel Romero, puesto que los delincuentes se molestan.

“No hablar de más. Qué me piden ellos y yo les contesto, no contestar cosas adicionales. Siempre es bien importante escuchar a los delincuentes, a las células delictivas, qué me están pidiendo. Bájate del carro, me bajo. Dame las llaves, le doy las llaves; baja a tu familia, bájense… no oponerse”.

Javier Robles Zertuche.