Cómo tramitar el Tarjetón Digital del IMSS: para qué sirve y quiénes pueden obtenerlo sin filas

El Tarjetón Digital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una herramienta que permite a trabajadores afiliados, pensionados y jubilados consultar y descargar su información laboral y de pagos en línea, sin necesidad de acudir a oficinas. Se puede tramitar a través del portal oficial o desde la app IMSS Digital, siguiendo un registro sencillo.

Esta herramienta sustituye al tradicional talón de pago impreso y sólo existe en formato digital, el cual puede descargarse en PDF.

¿Para qué sirve el Tarjetón Digital del IMSS?

El Tarjetón Digital permite:

  • Consultar y descargar comprobantes de pago o talones (sueldo, pensión o jubilación)
  • Ver pagos, deducciones, descuentos, retiros y prestaciones
  • Revisar datos personales y laborales como RFC, salario, datos bancarios o patrón
  • Comprobar guardias, compensaciones o pagos extraordinarios
  • Actualizar datos personales como domicilio, teléfono o correo electrónico
  • Llevar un historial claro de movimientos laborales para trámites, créditos o pensiones
  • Contar con documentación para gestiones legales o administrativas sin hacer filas ni citas presenciales

Paso a paso para tramitar el Tarjetón Digital del IMSS

Para registrarte debes:

  • Ingresar al enlace oficial del Tarjetón Digital
  • Dar clic en “registro de nuevo usuario”

Además de, proporcionar tu CURP, Número de Seguridad Social (NSS), fecha de afiliación al IMSS, correo electrónico y dirección completa del estado donde vives.

No olvides revisar el correo electrónico que recibirás como confirmación y dar clic en el enlace de activación de cuenta (puede tardar alrededor de 12 horas en llegar).

El siguiente paso es iniciar sesión con tu usuario y contraseña en el portal del Tarjetón Digital del IMSS.

Una vez activada la cuenta, podrás consultar y descargar tus comprobantes directamente desde el portal o mediante la aplicación IMSS Digital.

Es importante recordar que no existe una versión física del tarjetón; únicamente puede descargarse en formato PDF.

