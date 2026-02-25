Cómo tramitar el Tarjetón Digital del IMSS: para qué sirve y quiénes pueden obtenerlo sin filas

GENERANDO AUDIO...

IMSS Digital. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Tarjetón Digital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una herramienta que permite a trabajadores afiliados, pensionados y jubilados consultar y descargar su información laboral y de pagos en línea, sin necesidad de acudir a oficinas. Se puede tramitar a través del portal oficial o desde la app IMSS Digital, siguiendo un registro sencillo.

Esta herramienta sustituye al tradicional talón de pago impreso y sólo existe en formato digital, el cual puede descargarse en PDF.

¿Para qué sirve el Tarjetón Digital del IMSS?

El Tarjetón Digital permite:

Consultar y descargar comprobantes de pago o talones (sueldo, pensión o jubilación)

Ver pagos, deducciones, descuentos, retiros y prestaciones

Revisar datos personales y laborales como RFC, salario, datos bancarios o patrón

Comprobar guardias, compensaciones o pagos extraordinarios

Actualizar datos personales como domicilio, teléfono o correo electrónico

Llevar un historial claro de movimientos laborales para trámites, créditos o pensiones

Contar con documentación para gestiones legales o administrativas sin hacer filas ni citas presenciales

Paso a paso para tramitar el Tarjetón Digital del IMSS

Para registrarte debes:

Ingresar al enlace oficial del Tarjetón Digital

Dar clic en “registro de nuevo usuario”

Además de, proporcionar tu CURP, Número de Seguridad Social (NSS), fecha de afiliación al IMSS, correo electrónico y dirección completa del estado donde vives.

No olvides revisar el correo electrónico que recibirás como confirmación y dar clic en el enlace de activación de cuenta (puede tardar alrededor de 12 horas en llegar).

El siguiente paso es iniciar sesión con tu usuario y contraseña en el portal del Tarjetón Digital del IMSS.

Una vez activada la cuenta, podrás consultar y descargar tus comprobantes directamente desde el portal o mediante la aplicación IMSS Digital.

Es importante recordar que no existe una versión física del tarjetón; únicamente puede descargarse en formato PDF.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.