Cómo tramitar el Tarjetón Digital del IMSS: para qué sirve y quiénes pueden obtenerlo sin filas
El Tarjetón Digital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una herramienta que permite a trabajadores afiliados, pensionados y jubilados consultar y descargar su información laboral y de pagos en línea, sin necesidad de acudir a oficinas. Se puede tramitar a través del portal oficial o desde la app IMSS Digital, siguiendo un registro sencillo.
Esta herramienta sustituye al tradicional talón de pago impreso y sólo existe en formato digital, el cual puede descargarse en PDF.
¿Para qué sirve el Tarjetón Digital del IMSS?
El Tarjetón Digital permite:
- Consultar y descargar comprobantes de pago o talones (sueldo, pensión o jubilación)
- Ver pagos, deducciones, descuentos, retiros y prestaciones
- Revisar datos personales y laborales como RFC, salario, datos bancarios o patrón
- Comprobar guardias, compensaciones o pagos extraordinarios
- Actualizar datos personales como domicilio, teléfono o correo electrónico
- Llevar un historial claro de movimientos laborales para trámites, créditos o pensiones
- Contar con documentación para gestiones legales o administrativas sin hacer filas ni citas presenciales
Paso a paso para tramitar el Tarjetón Digital del IMSS
Para registrarte debes:
- Ingresar al enlace oficial del Tarjetón Digital
- Dar clic en “registro de nuevo usuario”
Además de, proporcionar tu CURP, Número de Seguridad Social (NSS), fecha de afiliación al IMSS, correo electrónico y dirección completa del estado donde vives.
No olvides revisar el correo electrónico que recibirás como confirmación y dar clic en el enlace de activación de cuenta (puede tardar alrededor de 12 horas en llegar).
El siguiente paso es iniciar sesión con tu usuario y contraseña en el portal del Tarjetón Digital del IMSS.
Una vez activada la cuenta, podrás consultar y descargar tus comprobantes directamente desde el portal o mediante la aplicación IMSS Digital.
Es importante recordar que no existe una versión física del tarjetón; únicamente puede descargarse en formato PDF.
