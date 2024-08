La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que tomó medidas de protección e iniciado los procesos disciplinarios después de que Leopoldo G. Michel Díaz, cónsul adscrito de México en Shanghái, habría insultado a trabajadores y al mismo cónsul general Miguel Ángel Isidro Rodríguez, en la sede diplomática.

En redes sociales, se compartió un video del momento en que Leopoldo G. Michel Díaz habría tenido un altercado con un trabajador de la representación diplomática.

De acuerdo con medios, el incidente habría ocurrido por una negativa en cuanto al trámite de una visa.

Las imágenes muestran cómo Michel Díaz ya está discutiendo acaloradamente con el empleado, quien señaló que el asunto debía resolverse con el cónsul general Miguel Ángel Isidro Rodríguez.

“Tu jefe soy yo también; él es el jefe, pero yo también soy tu jefe. No te metas, vete a la chin$%&, no te metas, si no quieres que te haga otra cosa. No te metas y no me importa que me graben o no me graben”.

Leopoldo G. Michel Díaz.